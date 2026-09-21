Батарея для ИБП Exegate EX285662 12В 18Ач
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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 750 руб.
В наличии
Код товара: 702469
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3 750 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
16.7
Производство
Китай
Ширина, см
18.1
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х8
Вес, кг.
5.6
Описание товара Батарея для ИБП Exegate EX285662 12В 18Ач
Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Конструкция АКБ исключает утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, нет долива воды. Соответствует UL. Эксплуатация АКБ допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном. Двойная герметизация клейм.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
16.7
Производство
Китай
Ширина, см
18.1
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
18
Страна производитель
Китай
Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Конструкция АКБ исключает утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, нет долива воды. Соответствует UL. Эксплуатация АКБ допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном. Двойная герметизация клейм.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Батарея для ИБП Exegate EX285662 12В 18Ач - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3750 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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