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Батарея для ИБП Powercom BAT VGD-240VRM 10K CH W/O PDU купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП Powercom BAT VGD-240VRM 10K CH W/O PDU

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Батарея для ИБП Powercom BAT VGD-240VRM 10K CH W/O PDU - фото 1
Батарея для ИБП Powercom BAT VGD-240VRM 10K CH W/O PDU - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
  • Батарея для ИБП Powercom BAT VGD-240VRM 10K CH W/O PDU - фото 1
  • Батарея для ИБП Powercom BAT VGD-240VRM 10K CH W/O PDU - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 398193
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х58х20
Вес, кг.
83

Описание товара Батарея для ИБП Powercom BAT VGD-240VRM 10K CH W/O PDU

Дополнительный батарейный блок Powercom BAT VGD-240VRM 10K PDU W/O CH для ИБП Powercom VRT-10K состоит из двадцати 12 В батарей емкостью 9 А·ч и оснащен блоком розеток — по 4 шт.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Powercom BAT VGD-240VRM 10K CH W/O PDU




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Описание
Дополнительный батарейный блок Powercom BAT VGD-240VRM 10K PDU W/O CH для ИБП Powercom VRT-10K состоит из двадцати 12 В батарей емкостью 9 А·ч и оснащен блоком розеток — по 4 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Powercom BAT VGD-240VRM 10K CH W/O PDU - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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