Батарея для ИБП Powercom BAT VGD-240VRM 10K CH W/O PDU
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 398193
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х58х20
Вес, кг.
83
Описание товара Батарея для ИБП Powercom BAT VGD-240VRM 10K CH W/O PDU
Дополнительный батарейный блок Powercom BAT VGD-240VRM 10K PDU W/O CH для ИБП Powercom VRT-10K состоит из двадцати 12 В батарей емкостью 9 А·ч и оснащен блоком розеток — по 4 шт.
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Дополнительный батарейный блок Powercom BAT VGD-240VRM 10K PDU W/O CH для ИБП Powercom VRT-10K состоит из двадцати 12 В батарей емкостью 9 А·ч и оснащен блоком розеток — по 4 шт.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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