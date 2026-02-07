Батарея для ИБП Delta DT 1218 12В 18Ач
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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 541290
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
16.8
Производство
Китай
Ширина, см
7.6
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х8
Вес, кг.
5.2
Описание товара Батарея для ИБП Delta DT 1218 12В 18Ач
Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta DT 1218 напряжением 12В и емкостью 18Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора рассчитан на 3-5 лет работы. Аккумулятор предназначен для работы в режиме постоянного подзаряда (т.н. буферный режим), обладает низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Дополнительно к аккумулятору у нас можно подобрать зарядное устройство для него, батарейный шкаф или стеллаж.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
16.8
Производство
Китай
Ширина, см
7.6
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
18
Страна производитель
Китай
Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta DT 1218 напряжением 12В и емкостью 18Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора рассчитан на 3-5 лет работы. Аккумулятор предназначен для работы в режиме постоянного подзаряда (т.н. буферный режим), обладает низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Дополнительно к аккумулятору у нас можно подобрать зарядное устройство для него, батарейный шкаф или стеллаж.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аккумулятор от достойного производителя. Но надо отметить, что в последние годы отношение качества к цене у него заметно снизилось.
Достоинства:
Комментарий:
Заказ приехал быстро, упаковки целые и в неплохом состоянии. Видно, что с завода не вскрывались. По качеству самих аккумуляторов не могу сказать, время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Упакован шикарно, батарея заряжена 100%, доставка в срок.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная и надёжная АКБ. Заказываю уже во второй раз для второго генератора. Купленная 2 года назад такая же батарея работает без нареканий. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные аккумулятор. Куплен как источник питания для охранной системы в доме, в случае отключения электричества. Со своей задачей справляется, предыдущий такой же простоял несколько лет. Надеюсь, что и этот послужит. Соотношение цены и качества хорошее. Доставка была быстрой, товар запакован был надежно, в коробку и в пузырчатую пленку. Фото не сделала(
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аккумулятор, брали в блок сигнализации помещения. По размеру и параметрам подошёл, такой же как и стоял старый. Надеюсь прослужит долго
Достоинства:
Комментарий:
Аккумулятор неплохой, тяжелый, чувствуется что свинец есть. Уже два месяца работает, никаких проблем не возникло.
Достоинства:
Комментарий:
аккумулятор пушка пришёл быстро заряжён, проверил все хорошо спасибо большое продавцу рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл в обычной картонной упаковке не заклеен. в другом заказала там дешевле на 1000 руб но упаковка супер. больше внутри по ложки чтоб не какталась и канон плотнее. и заклеен. там к сожалению был 1 в наличии. и нам надо было быстрая доставка. другие много смотрела но заставка после 20 августа. и пришлось заказать здесь доставка за два дня. и главное долго не могла найти дату выпуска мучилась долго через телефон не получилось. пришлось звонить чтоб посмотрели в компьютере. и этот товар дорогой и выпуск с сентября 24 года. а тот дешевле с декабря 24 года. вот и отличия. думаю дороже и дата выпуска свежее. но нет не повезло.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл заряженый!поставил на квадрик!мотор крутит на 5+
Достоинства:
Комментарий:
уверенно держит заряд, использовал как аналог для APC 750 xl ( брал два таких аккумулятора, немного меньше размером чем оригинал)
Батарея для ИБП Delta DT 1218 12В 18Ач - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta DT 1218 12В 18Ач
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аккумулятор от достойного производителя. Но надо отметить, что в последние годы отношение качества к цене у него заметно снизилось.
Достоинства:
Комментарий:
Заказ приехал быстро, упаковки целые и в неплохом состоянии. Видно, что с завода не вскрывались. По качеству самих аккумуляторов не могу сказать, время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Упакован шикарно, батарея заряжена 100%, доставка в срок.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная и надёжная АКБ. Заказываю уже во второй раз для второго генератора. Купленная 2 года назад такая же батарея работает без нареканий. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные аккумулятор. Куплен как источник питания для охранной системы в доме, в случае отключения электричества. Со своей задачей справляется, предыдущий такой же простоял несколько лет. Надеюсь, что и этот послужит. Соотношение цены и качества хорошее. Доставка была быстрой, товар запакован был надежно, в коробку и в пузырчатую пленку. Фото не сделала(
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аккумулятор, брали в блок сигнализации помещения. По размеру и параметрам подошёл, такой же как и стоял старый. Надеюсь прослужит долго
Достоинства:
Комментарий:
Аккумулятор неплохой, тяжелый, чувствуется что свинец есть. Уже два месяца работает, никаких проблем не возникло.
Достоинства:
Комментарий:
аккумулятор пушка пришёл быстро заряжён, проверил все хорошо спасибо большое продавцу рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл в обычной картонной упаковке не заклеен. в другом заказала там дешевле на 1000 руб но упаковка супер. больше внутри по ложки чтоб не какталась и канон плотнее. и заклеен. там к сожалению был 1 в наличии. и нам надо было быстрая доставка. другие много смотрела но заставка после 20 августа. и пришлось заказать здесь доставка за два дня. и главное долго не могла найти дату выпуска мучилась долго через телефон не получилось. пришлось звонить чтоб посмотрели в компьютере. и этот товар дорогой и выпуск с сентября 24 года. а тот дешевле с декабря 24 года. вот и отличия. думаю дороже и дата выпуска свежее. но нет не повезло.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл заряженый!поставил на квадрик!мотор крутит на 5+
Достоинства:
Комментарий:
уверенно держит заряд, использовал как аналог для APC 750 xl ( брал два таких аккумулятора, немного меньше размером чем оригинал)