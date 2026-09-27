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Тостер Kitfort КТ-4004-1 красный купить с доставкой в Москве
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Тостер Kitfort КТ-4004-1 красный

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Тостер Kitfort КТ-4004-1 красный - фото 1
Тостер Kitfort КТ-4004-1 красный - фото 2
Тостер Kitfort КТ-4004-1 красный - фото 3
Тостер Kitfort КТ-4004-1 красный - фото 4
Тостер Kitfort КТ-4004-1 красный - фото 5
Тостер Kitfort КТ-4004-1 красный - фото 6
Тостер Kitfort КТ-4004-1 красный - фото 7
Тостер Kitfort КТ-4004-1 красный - фото 8
Тостер Kitfort КТ-4004-1 красный - фото 9
Тостер Kitfort КТ-4004-1 красный - фото 10
Тостер Kitfort КТ-4004-1 красный - фото 11
Тостер Kitfort КТ-4004-1 красный - фото 12
Тостер Kitfort КТ-4004-1 красный - фото 13
Тостер Kitfort КТ-4004-1 красный - фото 14
Тостер Kitfort КТ-4004-1 красный - фото 15
Тостер Kitfort КТ-4004-1 красный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность
815 Вт
Основной цвет
красный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
  • Тостер Kitfort КТ-4004-1 красный - фото 1
  • Тостер Kitfort КТ-4004-1 красный - фото 2
  • Тостер Kitfort КТ-4004-1 красный - фото 3
  • Тостер Kitfort КТ-4004-1 красный - фото 4
  • Тостер Kitfort КТ-4004-1 красный - фото 5
  • Тостер Kitfort КТ-4004-1 красный - фото 6
  • Тостер Kitfort КТ-4004-1 красный - фото 7
  • Тостер Kitfort КТ-4004-1 красный - фото 8
  • Тостер Kitfort КТ-4004-1 красный - фото 9
  • Тостер Kitfort КТ-4004-1 красный - фото 10
  • Тостер Kitfort КТ-4004-1 красный - фото 11
  • Тостер Kitfort КТ-4004-1 красный - фото 12
  • Тостер Kitfort КТ-4004-1 красный - фото 13
  • Тостер Kitfort КТ-4004-1 красный - фото 14
  • Тостер Kitfort КТ-4004-1 красный - фото 15
  • Тостер Kitfort КТ-4004-1 красный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614272
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Тостеры
Длина сетевого шнура
0.7
Дополнительный цвет
черный
Прочее
световые индикаторы, место для хранения шнура
Серия
Kitfort КТ-4004
Страна бренда
США
Страна производства
США
Тип управления
механическое
Функции и особенности
6 степеней обжаривания, разморозка
Материал корпуса
пластик
Мощность
815 Вт
Основной цвет
красный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х24х23
Вес, кг.
1.9

Описание товара Тостер Kitfort КТ-4004-1 красный

Тостер KITFORT КТ-4004 сделает быстрее и проще приготовление аппетитных завтраков или закусок. Прибор справится с разморозкой круассанов и подогреет хлебобулочные изделия. Механические элементы откроют доступ к функционалу и выбору подходящей среди 6 ступеней обжарки. Тостер KITFORT КТ-4004 автоматически центрирует кусочки хлеба или батона, способствуя формированию равномерной корочки. Конструкцией корпуса с 2 отделениями предусмотрен поддон для сбора крошек. Прорезиненные ножки помогут устойчиво зафиксировать ассистента на любой поверхности. Внутри специального отсека вы расположите сетевой шнур длиной 0.7 м. Повышенная до 815 Вт мощность обуславливает мгновенное выполнение любой задачей.



Теги товара: на 2 тоста

Отзывы о товаре Тостер Kitfort КТ-4004-1 красный




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Тостеры
Длина сетевого шнура
0.7
Дополнительный цвет
черный
Прочее
световые индикаторы, место для хранения шнура
Серия
Kitfort КТ-4004
Страна бренда
США
Страна производства
США
Тип управления
механическое
Функции и особенности
6 степеней обжаривания, разморозка
Материал корпуса
пластик
Мощность
815 Вт
Развернуть
Основной цвет
красный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
да
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер KITFORT КТ-4004 сделает быстрее и проще приготовление аппетитных завтраков или закусок. Прибор справится с разморозкой круассанов и подогреет хлебобулочные изделия. Механические элементы откроют доступ к функционалу и выбору подходящей среди 6 ступеней обжарки. Тостер KITFORT КТ-4004 автоматически центрирует кусочки хлеба или батона, способствуя формированию равномерной корочки. Конструкцией корпуса с 2 отделениями предусмотрен поддон для сбора крошек. Прорезиненные ножки помогут устойчиво зафиксировать ассистента на любой поверхности. Внутри специального отсека вы расположите сетевой шнур длиной 0.7 м. Повышенная до 815 Вт мощность обуславливает мгновенное выполнение любой задачей.


Теги товара: на 2 тоста
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Отзывы


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