Тостер Leonord LE-1902/1 RETRO
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 980 руб.
В наличии
Код товара: 693007
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 980 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
33х22х20
Вес, кг.
2
Описание товара Тостер Leonord LE-1902/1 RETRO
Тостер Leonord LE-1902/1 RETRO - это современное устройство для приготовления вкусного и ароматного хлеба.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 990 руб. 4 050 руб.998 руб. в СплитТостер Rondell RDE-1201 800Вт стальной
-
В наличииЦена 4 000 руб.1000 руб. в СплитТостер Leonord LE-1901/1 RETRO
-
В наличииЦена 4 350 руб.1088 руб. в СплитТостер Philips HD2640/10 белый
-
В наличииЦена 4 370 руб.1093 руб. в СплитТостер Leonord LE-1906/1 RETRO
-
В наличииЦена 5 400 руб.1350 руб. в СплитТостер Bosch TAT5P420
-
В наличииЦена 6 070 руб.1518 руб. в СплитТостер Leonord LE-1913 RETRO
Тостер Leonord LE-1902/1 RETRO - это современное устройство для приготовления вкусного и ароматного хлеба.
Тостер Leonord LE-1902/1 RETRO – стоимость товара 3980 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тостер Leonord LE-1902/1 RETRO