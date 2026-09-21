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Тостер Leonord LE-1902/1 RETRO купить с доставкой в Москве
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Тостер Leonord LE-1902/1 RETRO

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Тостер Leonord LE-1902/1 RETRO - фото 1
Тостер Leonord LE-1902/1 RETRO - фото 2
Тостер Leonord LE-1902/1 RETRO - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
  • Тостер Leonord LE-1902/1 RETRO - фото 1
  • Тостер Leonord LE-1902/1 RETRO - фото 2
  • Тостер Leonord LE-1902/1 RETRO - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 980 руб. 
Начислим 238 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 693007
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тостер Leonord LE-1902/1 RETRO
3 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Тостеры
Размеры в упаковке, см
33х22х20
Вес, кг.
2

Описание товара Тостер Leonord LE-1902/1 RETRO

Тостер Leonord LE-1902/1 RETRO - это современное устройство для приготовления вкусного и ароматного хлеба.

Отзывы о товаре Тостер Leonord LE-1902/1 RETRO




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Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Тостеры
Описание
Тостер Leonord LE-1902/1 RETRO - это современное устройство для приготовления вкусного и ароматного хлеба.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тостер Leonord LE-1902/1 RETRO – стоимость товара 3980 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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