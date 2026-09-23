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Плоскорез РОСТОК 120х24х1370 мм, малый с черенком 421590 купить с доставкой в Москве
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Плоскорез РОСТОК 120х24х1370 мм, малый с черенком 421590

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Плоскорез РОСТОК 120х24х1370 мм, малый с черенком 421590 - фото 1
Плоскорез РОСТОК 120х24х1370 мм, малый с черенком 421590 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плоскорез
Материал рабочей части
сталь
Общая длина, мм
1370
  • Плоскорез РОСТОК 120х24х1370 мм, малый с черенком 421590 - фото 1
  • Плоскорез РОСТОК 120х24х1370 мм, малый с черенком 421590 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 
Начислим 59 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 613067
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Плоскорез РОСТОК 120х24х1370 мм, малый с черенком 421590
690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Плоскорез
Материал рабочей части
сталь
Общая длина, мм
1370
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.37х0.05х0.02
Вес, г.
710

Описание товара Плоскорез РОСТОК 120х24х1370 мм, малый с черенком 421590

Малый плоскорез с черенком 120мм РОСТОК 421590 подойдет для рыхления, срезания сорняков и другой обработки почвы. Длинная легкая рукоятка обеспечивает надежный хват. Поверхность металла покрыта краской для защиты от коррозии.

Отзывы о товаре Плоскорез РОСТОК 120х24х1370 мм, малый с черенком 421590




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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Плоскорез
Материал рабочей части
сталь
Общая длина, мм
1370
Страна производитель
Россия
Описание
Малый плоскорез с черенком 120мм РОСТОК 421590 подойдет для рыхления, срезания сорняков и другой обработки почвы. Длинная легкая рукоятка обеспечивает надежный хват. Поверхность металла покрыта краской для защиты от коррозии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плоскорез РОСТОК 120х24х1370 мм, малый с черенком 421590 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 690 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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