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Плоскорез РОСТОК 120х18х1400 мм, комбинированный с черенком 421592 купить с доставкой в Москве
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Плоскорез РОСТОК 120х18х1400 мм, комбинированный с черенком 421592

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Плоскорез РОСТОК 120х18х1400 мм, комбинированный с черенком 421592 - фото 1
Плоскорез РОСТОК 120х18х1400 мм, комбинированный с черенком 421592 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плоскорез
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
металл
Ширина, мм
120
Общая длина, мм
1400
  • Плоскорез РОСТОК 120х18х1400 мм, комбинированный с черенком 421592 - фото 1
  • Плоскорез РОСТОК 120х18х1400 мм, комбинированный с черенком 421592 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 613069
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Плоскорез РОСТОК 120х18х1400 мм, комбинированный с черенком 421592
920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Плоскорез
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
металл
Ширина, мм
120
Общая длина, мм
1400
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.4х0.12х0.02
Вес, кг.
1

Описание товара Плоскорез РОСТОК 120х18х1400 мм, комбинированный с черенком 421592

Комбинированный плоскорез с черенком 120х180мм РОСТОК 421592 обеспечивает глубокую обработку почвы и позволяет не только срезать сорняки, но и рыхлить поверхность грядки. Рукоять имеет небольшой вес, что упрощает эксплуатацию инструмента.

Отзывы о товаре Плоскорез РОСТОК 120х18х1400 мм, комбинированный с черенком 421592




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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Плоскорез
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
металл
Ширина, мм
120
Общая длина, мм
1400
Страна производитель
Россия
Описание
Комбинированный плоскорез с черенком 120х180мм РОСТОК 421592 обеспечивает глубокую обработку почвы и позволяет не только срезать сорняки, но и рыхлить поверхность грядки. Рукоять имеет небольшой вес, что упрощает эксплуатацию инструмента.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плоскорез РОСТОК 120х18х1400 мм, комбинированный с черенком 421592 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 920 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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