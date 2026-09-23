Мотыга из нержавеющий стали РОСТОК 200х50 мм 421568
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мотыга
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
трапециевидное
Ширина, мм
200
Общая длина, мм
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб.
В наличии
Код товара: 613045
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Загружаем...
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Загружаем...
320 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мотыга
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
трапециевидное
Ширина, мм
200
Общая длина, мм
150
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
21х20х15
Вес, г.
400
Описание товара Мотыга из нержавеющий стали РОСТОК 200х50 мм 421568
Мотыга из нержавеющей стали РОСТОК без черенка, 200х50 мм 421568 пригодится для обработки почвы и ухода за садовыми растениями. С ее помощью можно избавляться от сорняков, окучивать грядки, формировать клумбы. Рабочая часть отличается прочностью и долговечностью. Тулейка имеет порошковое покрытие для устойчивости к коррозии.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Тип товара
Мотыга
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
трапециевидное
Ширина, мм
200
Общая длина, мм
150
Страна производитель
Россия
Мотыга из нержавеющей стали РОСТОК без черенка, 200х50 мм 421568 пригодится для обработки почвы и ухода за садовыми растениями. С ее помощью можно избавляться от сорняков, окучивать грядки, формировать клумбы. Рабочая часть отличается прочностью и долговечностью. Тулейка имеет порошковое покрытие для устойчивости к коррозии.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Мотыга из нержавеющий стали РОСТОК 200х50 мм 421568 - стоимость товара 320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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