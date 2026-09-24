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Грабельки веерные GRINDA 420 мм, коннекторная система, с плоскими зубцами, углеродистая сталь, (8-421453) купить с доставкой в Москве
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Грабельки веерные GRINDA 420 мм, коннекторная система, с плоскими зубцами, углеродистая сталь, (8-421453)

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Грабельки веерные GRINDA 420 мм, коннекторная система, с плоскими зубцами, углеродистая сталь, (8-421453)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
9
Ширина, мм
134
Общая длина, мм
420
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723281
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Грабельки веерные GRINDA 420 мм, коннекторная система, с плоскими зубцами, углеродистая сталь, (8-421453)
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
9
Ширина, мм
134
Общая длина, мм
420
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х14х5
Вес, г.
180

Описание товара Грабельки веерные GRINDA 420 мм, коннекторная система, с плоскими зубцами, углеродистая сталь, (8-421453)

Коннекторная система позволяет использовать удлиняющие стержни, что значительно повышает удобство и снижает утомляемость при работах в саду. Рабочие части изделий изготовлены из углеродистой стали высочайшего качества с антикоррозионным покрытием. Эргономичные пластиковые рукоятки имеют особый ребристый рельеф для более комфортного захвата.

Отзывы о товаре Грабельки веерные GRINDA 420 мм, коннекторная система, с плоскими зубцами, углеродистая сталь, (8-421453)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
9
Ширина, мм
134
Общая длина, мм
420
Страна производитель
Китай
Описание
Коннекторная система позволяет использовать удлиняющие стержни, что значительно повышает удобство и снижает утомляемость при работах в саду. Рабочие части изделий изготовлены из углеродистой стали высочайшего качества с антикоррозионным покрытием. Эргономичные пластиковые рукоятки имеют особый ребристый рельеф для более комфортного захвата.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грабельки веерные GRINDA 420 мм, коннекторная система, с плоскими зубцами, углеродистая сталь, (8-421453) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 370 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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