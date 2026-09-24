Top.Mail.Ru
Совок посадочный GRINDA 290 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421213) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Совок посадочный GRINDA 290 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421213)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Совок посадочный GRINDA 290 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421213)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
58
Общая длина, мм
290
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723224
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Совок посадочный GRINDA 290 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421213)
360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
58
Общая длина, мм
290
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х6х3
Вес, г.
140

Описание товара Совок посадочный GRINDA 290 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421213)

Совок посадочный GRINDA 290 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421213)

Отзывы о товаре Совок посадочный GRINDA 290 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421213)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
58
Общая длина, мм
290
Страна производитель
Китай
Описание
Совок посадочный GRINDA 290 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421213)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Совок посадочный GRINDA 290 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421213) - по цене 360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...