Совок посадочный GRINDA 290 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421211)
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Характеристики
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
85
Общая длина, мм
290
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб.
В наличии
Код товара: 723223
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360 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
85
Общая длина, мм
290
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х9х3
Вес, г.
185
Описание товара Совок посадочный GRINDA 290 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421211)
Совок посадочный широкий GRINDA 8-421211, 290 мм. Рабочая часть изготовлена из высококачественной углеродистой стали с покрытием Нammertone. Деревянная рукоятка отполирована, покрыта лаком, имеет отверстие для удобства хранения.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
85
Общая длина, мм
290
Страна производитель
Китай
Совок посадочный широкий GRINDA 8-421211, 290 мм. Рабочая часть изготовлена из высококачественной углеродистой стали с покрытием Нammertone. Деревянная рукоятка отполирована, покрыта лаком, имеет отверстие для удобства хранения.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Совок посадочный GRINDA 290 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421211) - стоимость товара 360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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