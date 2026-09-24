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Вилка посадочная GRINDA 275 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421219) купить с доставкой в Москве
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Вилка посадочная GRINDA 275 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421219)

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Вилка посадочная GRINDA 275 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421219)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
80
Общая длина, мм
275
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723267
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Вилка посадочная GRINDA 275 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421219)
350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
80
Общая длина, мм
275
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х8х3
Вес, г.
150

Описание товара Вилка посадочная GRINDA 275 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421219)

Вилка посадочная GRINDA 275 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421219)

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Характеристики
Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
80
Общая длина, мм
275
Страна производитель
Китай
Описание
Вилка посадочная GRINDA 275 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421219)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вилка посадочная GRINDA 275 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421219) - стоимость товара 350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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