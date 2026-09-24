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Мотыжка садовая GRINDA 250 мм, углеродистая сталь, прямое лезвие, деревянная ручка, (8-421231) купить с доставкой в Москве
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Мотыжка садовая GRINDA 250 мм, углеродистая сталь, прямое лезвие, деревянная ручка, (8-421231)

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Мотыжка садовая GRINDA 250 мм, углеродистая сталь, прямое лезвие, деревянная ручка, (8-421231)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
прямая
Ширина, мм
98
Общая длина, мм
250
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723257
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Мотыжка садовая GRINDA 250 мм, углеродистая сталь, прямое лезвие, деревянная ручка, (8-421231)
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
прямая
Ширина, мм
98
Общая длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х10х8
Вес, г.
210

Описание товара Мотыжка садовая GRINDA 250 мм, углеродистая сталь, прямое лезвие, деревянная ручка, (8-421231)

Тяпка мотыга GRINDA 8-421231_z01, применяется на садово-огородных участках для рыхления почвы и подготовки её к посадкам растений. С помощью мотыги можно придавать грядкам необходимую форму, сгребать мусор. Рабочая часть изготовлена из высококачественной углеродистой стали с покрытием Hammertone надежно защищает изделие от коррозии. Деревянная рукоятка отполирована, покрыта лаком, имеет отверстие для удобства хранения.

Отзывы о товаре Мотыжка садовая GRINDA 250 мм, углеродистая сталь, прямое лезвие, деревянная ручка, (8-421231)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
прямая
Ширина, мм
98
Общая длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Описание
Тяпка мотыга GRINDA 8-421231_z01, применяется на садово-огородных участках для рыхления почвы и подготовки её к посадкам растений. С помощью мотыги можно придавать грядкам необходимую форму, сгребать мусор. Рабочая часть изготовлена из высококачественной углеродистой стали с покрытием Hammertone надежно защищает изделие от коррозии. Деревянная рукоятка отполирована, покрыта лаком, имеет отверстие для удобства хранения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотыжка садовая GRINDA 250 мм, углеродистая сталь, прямое лезвие, деревянная ручка, (8-421231) - этот товар вы можете купить по цене 370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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