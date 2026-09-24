Корнеудалитель GRINDA 340 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421246)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Общая длина, мм
340
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб.
В наличии
Код товара: 723270
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
370 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Общая длина, мм
340
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х5х5
Вес, г.
180
Описание товара Корнеудалитель GRINDA 340 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421246)
Инвентарь для обработки почвы Grinda — это надежный инструмент, созданный для эффективной работы на садовом участке. Рабочая часть изготовлена из высококачественной стали, что обеспечивает долговечность и прочность изделия. Общая длина инструмента составляет 340 мм, что делает его удобным и маневренным в использовании. Рукоятка выполнена из дерева и обеспечивает комфортный захват, что снижает усталость во время работы. Бренд Grinda славится своим вниманием к качеству и надежности продукции, что делает этот инструмент отличным выбором для любых садовых работ.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитМотыжка PROLine с деревянной ручкой, GRINDA 421521, 40х110х250мм
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитСовок посадочный GRINDA 290 мм, углеродистая сталь, деревянная р...
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитСовок посадочный GRINDA 290 мм, углеродистая сталь, деревянная р...
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитСовок посадочный GRINDA 310 мм, коннекторная система, углеродист...
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитРыхлитель GRINDA 280 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (...
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитМотыжка GRINDA, прямое лезвие, 3 зубца, из углеродистой стали с ...
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитМотыжка GRINDA, сердцевидное лезвие, 3 зубца, из углеродистой ст...
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитМотыга из нержавеющий стали РОСТОК 150х80 мм 421569
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитГрабельки ручные GRINDA 300 мм, углеродистая сталь, коннекторная...
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитМотыжка садовая GRINDA 250 мм, углеродистая сталь, прямое лезвие...
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитРыхлитель GRINDA 205 мм, алюминиевый корпус, (8-421743)
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитКорнеудалитель GRINDA 390 мм, углеродистая сталь, коннекторная с...
Бренд
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Общая длина, мм
340
Страна производитель
Китай
Инвентарь для обработки почвы Grinda — это надежный инструмент, созданный для эффективной работы на садовом участке. Рабочая часть изготовлена из высококачественной стали, что обеспечивает долговечность и прочность изделия. Общая длина инструмента составляет 340 мм, что делает его удобным и маневренным в использовании. Рукоятка выполнена из дерева и обеспечивает комфортный захват, что снижает усталость во время работы. Бренд Grinda славится своим вниманием к качеству и надежности продукции, что делает этот инструмент отличным выбором для любых садовых работ.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Корнеудалитель GRINDA 340 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421246) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 370 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Корнеудалитель GRINDA 340 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421246)