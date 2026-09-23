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Мотыжка PROLine с деревянной ручкой, GRINDA 421521, 40х110х250мм купить с доставкой в Москве
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Мотыжка PROLine с деревянной ручкой, GRINDA 421521, 40х110х250мм

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Мотыжка PROLine с деревянной ручкой, GRINDA 421521, 40х110х250мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
металл
Форма лезвия
прямая
Ширина, мм
110
Общая длина, мм
250
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 611825
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мотыжка PROLine с деревянной ручкой, GRINDA 421521, 40х110х250мм
360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
металл
Форма лезвия
прямая
Ширина, мм
110
Общая длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х11х11
Вес, г.
220

Описание товара Мотыжка PROLine с деревянной ручкой, GRINDA 421521, 40х110х250мм

Мотыжка GRINDA 421521, предназначена для выполнения садово-огородных работ. Рабочая часть из высококачественной стали. Защитное покрытие обеспечивает долгий срок службы. Простота и надежность в сочетании с высоким качеством исполнения.

Отзывы о товаре Мотыжка PROLine с деревянной ручкой, GRINDA 421521, 40х110х250мм




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
металл
Форма лезвия
прямая
Ширина, мм
110
Общая длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Описание
Мотыжка GRINDA 421521, предназначена для выполнения садово-огородных работ. Рабочая часть из высококачественной стали. Защитное покрытие обеспечивает долгий срок службы. Простота и надежность в сочетании с высоким качеством исполнения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотыжка PROLine с деревянной ручкой, GRINDA 421521, 40х110х250мм - купить по цене 360 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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