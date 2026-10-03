Мотыга Grinda 8-421435_z01
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Характеристики
Описание товара Мотыга Grinda 8-421435_z01
Мотыга GRINDA 8-421435_z01 применяется для ухода за садовыми растениями. Имеет рабочую часть с тремя зубцами и еще одну в форме лезвия. Мотыга выполнена из высококачественной стали и оснащена удобной рукояткой с ребристым рельефом для противоскольжения. Коннекторная система позволяет использовать удлиняющий стержень, что снижает утомляемость при работе.
Две рабочие части предназначены для прополки и рыхления земли.
Особенности:
- Рукоятка с ребристым рельефом способствует надежному удержанию мотыги
- Рабочая часть изготовлена из высококачественной углеродистой стали с антикоррозионным покрытием - долгий срок службы инструмента
- Лезвие предназначено для разбивки комьев и разравнивания грунта
- Ширина рабочей части рыхлителя 80 мм
- 3 зубца - для прополки растений и рыхления почвы
- Отверстие на конце рукоятки - удобство хранения на крючке
- Серии GQC (Grinda Quick Connection) - использование удлиняющего стержня позволяет снизить утомляемость при выполнении садовых работ (в комплект поставки не входит)
- Эргономичная рукоятка
- Ширина лезвия 52 мм
- Вес, кг - 0,27
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Мотыга GRINDA 8-421435_z01 применяется для ухода за садовыми растениями. Имеет рабочую часть с тремя зубцами и еще одну в форме лезвия. Мотыга выполнена из высококачественной стали и оснащена удобной рукояткой с ребристым рельефом для противоскольжения. Коннекторная система позволяет использовать удлиняющий стержень, что снижает утомляемость при работе.
Две рабочие части предназначены для прополки и рыхления земли.
Особенности:
- Рукоятка с ребристым рельефом способствует надежному удержанию мотыги
- Рабочая часть изготовлена из высококачественной углеродистой стали с антикоррозионным покрытием - долгий срок службы инструмента
- Лезвие предназначено для разбивки комьев и разравнивания грунта
- Ширина рабочей части рыхлителя 80 мм
- 3 зубца - для прополки растений и рыхления почвы
- Отверстие на конце рукоятки - удобство хранения на крючке
- Серии GQC (Grinda Quick Connection) - использование удлиняющего стержня позволяет снизить утомляемость при выполнении садовых работ (в комплект поставки не входит)
- Эргономичная рукоятка
- Ширина лезвия 52 мм
- Вес, кг - 0,27
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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