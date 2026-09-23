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Мотыжка GRINDA, сердцевидное лезвие, 3 зубца, из углеродистой стали с деревянной ручкой, 250мм купить с доставкой в Москве
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Мотыжка GRINDA, сердцевидное лезвие, 3 зубца, из углеродистой стали с деревянной ручкой, 250мм

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Мотыжка GRINDA, сердцевидное лезвие, 3 зубца, из углеродистой стали с деревянной ручкой, 250мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
прямая
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
150
Общая длина, мм
250
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 595762
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Мотыжка GRINDA, сердцевидное лезвие, 3 зубца, из углеродистой стали с деревянной ручкой, 250мм
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
прямая
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
150
Общая длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х15х7
Вес, г.
183

Описание товара Мотыжка GRINDA, сердцевидное лезвие, 3 зубца, из углеродистой стали с деревянной ручкой, 250мм

Инвентарь для обработки почвы Grinda представляет собой надежный и удобный инструмент, который станет незаменимым помощником в вашем саду или огороде. Этот рыхлитель оснащен тремя зубцами, изготовленными из высококачественной стали, что обеспечивает долговечность и эффективность при работе с почвой. Ширина рабочей части составляет 150 мм, что позволяет обрабатывать значительные площади с минимальными усилиями. Инструмент имеет эргономичную деревянную рукоятку, которая обеспечивает комфортный захват и снижает утомляемость рук при длительном использовании. Общая длина изделия составляет 250 мм, что делает его удобным для различных видов садовых работ, будь то рыхление, аэрация или прополка. Бренд Grinda известен качеством и надежностью своей продукции, и этот инвентарь для обработки почвы не является исключением. Вы можете быть уверены, что он справится с любой задачей и прослужит вам долгие годы.

Отзывы о товаре Мотыжка GRINDA, сердцевидное лезвие, 3 зубца, из углеродистой стали с деревянной ручкой, 250мм




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
прямая
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
150
Общая длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Описание
Инвентарь для обработки почвы Grinda представляет собой надежный и удобный инструмент, который станет незаменимым помощником в вашем саду или огороде. Этот рыхлитель оснащен тремя зубцами, изготовленными из высококачественной стали, что обеспечивает долговечность и эффективность при работе с почвой. Ширина рабочей части составляет 150 мм, что позволяет обрабатывать значительные площади с минимальными усилиями. Инструмент имеет эргономичную деревянную рукоятку, которая обеспечивает комфортный захват и снижает утомляемость рук при длительном использовании. Общая длина изделия составляет 250 мм, что делает его удобным для различных видов садовых работ, будь то рыхление, аэрация или прополка. Бренд Grinda известен качеством и надежностью своей продукции, и этот инвентарь для обработки почвы не является исключением. Вы можете быть уверены, что он справится с любой задачей и прослужит вам долгие годы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотыжка GRINDA, сердцевидное лезвие, 3 зубца, из углеродистой стали с деревянной ручкой, 250мм - купить по цене 370 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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