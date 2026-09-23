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Мотыжка GRINDA, сердцевидное лезвие, 2 зубца, из углеродистой стали с коннекторной системой, 310мм купить с доставкой в Москве
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Мотыжка GRINDA, сердцевидное лезвие, 2 зубца, из углеродистой стали с коннекторной системой, 310мм

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Мотыжка GRINDA, сердцевидное лезвие, 2 зубца, из углеродистой стали с коннекторной системой, 310мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
прямая
Количество зубцов рыхлителя
2
Ширина, мм
80
Общая длина, мм
320
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 595761
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Мотыжка GRINDA, сердцевидное лезвие, 2 зубца, из углеродистой стали с коннекторной системой, 310мм
380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
прямая
Количество зубцов рыхлителя
2
Ширина, мм
80
Общая длина, мм
320
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х5
Вес, г.
300

Описание товара Мотыжка GRINDA, сердцевидное лезвие, 2 зубца, из углеродистой стали с коннекторной системой, 310мм

Мотыжка 310 мм GRINDA 8-421437_z01 благодаря двум рабочим частям универсальна в применении. Выполнена из углеродистой стали и защищена от коррозии, что повышает срок службы. Рукоятка с рельефом способствует более надежному хвату инструмента. Для снижения утомляемости предусмотрено присоединение удлиняющей рукоятки (в комплект поставки не входит).

Отзывы о товаре Мотыжка GRINDA, сердцевидное лезвие, 2 зубца, из углеродистой стали с коннекторной системой, 310мм




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
прямая
Количество зубцов рыхлителя
2
Ширина, мм
80
Общая длина, мм
320
Страна производитель
Китай
Описание
Мотыжка 310 мм GRINDA 8-421437_z01 благодаря двум рабочим частям универсальна в применении. Выполнена из углеродистой стали и защищена от коррозии, что повышает срок службы. Рукоятка с рельефом способствует более надежному хвату инструмента. Для снижения утомляемости предусмотрено присоединение удлиняющей рукоятки (в комплект поставки не входит).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотыжка GRINDA, сердцевидное лезвие, 2 зубца, из углеродистой стали с коннекторной системой, 310мм - по цене 380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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