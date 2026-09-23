Мотыга радиусная, D-образный профиль РОСТОК 230х80 мм 421566
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мотыга
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
230
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб.
В наличии
Код товара: 613043
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420 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мотыга
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
230
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
23х22х8
Вес, г.
370
Описание товара Мотыга радиусная, D-образный профиль РОСТОК 230х80 мм 421566
Мотыга радиусная с D-образным профилем РОСТОК размером 230х80 мм - это эффективный инструмент для ухода за землей и посадкой растений. Ее радиусный изгиб обеспечивает большую площадь захвата, что делает работу быстрой и удобной. Изделие выполнено из прочного материала, что обеспечивает долговечность и стойкость к механическим повреждениям. Мотыга РОСТОК – надежный помощник в садовых работах, который справится с любыми задачами!
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Бренд
Тип товара
Мотыга
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
230
Страна производитель
Россия
Мотыга радиусная с D-образным профилем РОСТОК размером 230х80 мм - это эффективный инструмент для ухода за землей и посадкой растений. Ее радиусный изгиб обеспечивает большую площадь захвата, что делает работу быстрой и удобной. Изделие выполнено из прочного материала, что обеспечивает долговечность и стойкость к механическим повреждениям. Мотыга РОСТОК – надежный помощник в садовых работах, который справится с любыми задачами!
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Мотыга радиусная, D-образный профиль РОСТОК 230х80 мм 421566 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 420 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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