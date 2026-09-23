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Мотыга радиусная, D-образный профиль РОСТОК 230х80 мм 421566 купить с доставкой в Москве
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Мотыга радиусная, D-образный профиль РОСТОК 230х80 мм 421566

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Мотыга радиусная, D-образный профиль РОСТОК 230х80 мм 421566
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотыга
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
230
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 613043
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Мотыга радиусная, D-образный профиль РОСТОК 230х80 мм 421566
420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Мотыга
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
230
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
23х22х8
Вес, г.
370

Описание товара Мотыга радиусная, D-образный профиль РОСТОК 230х80 мм 421566

Мотыга радиусная с D-образным профилем РОСТОК размером 230х80 мм - это эффективный инструмент для ухода за землей и посадкой растений. Ее радиусный изгиб обеспечивает большую площадь захвата, что делает работу быстрой и удобной. Изделие выполнено из прочного материала, что обеспечивает долговечность и стойкость к механическим повреждениям. Мотыга РОСТОК – надежный помощник в садовых работах, который справится с любыми задачами!

Отзывы о товаре Мотыга радиусная, D-образный профиль РОСТОК 230х80 мм 421566




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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Мотыга
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
230
Страна производитель
Россия
Описание
Мотыга радиусная с D-образным профилем РОСТОК размером 230х80 мм - это эффективный инструмент для ухода за землей и посадкой растений. Ее радиусный изгиб обеспечивает большую площадь захвата, что делает работу быстрой и удобной. Изделие выполнено из прочного материала, что обеспечивает долговечность и стойкость к механическим повреждениям. Мотыга РОСТОК – надежный помощник в садовых работах, который справится с любыми задачами!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотыга радиусная, D-образный профиль РОСТОК 230х80 мм 421566 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 420 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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