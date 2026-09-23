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Мотыжка радиусная PROLine с деревянной ручкой, GRINDA 421513, 65х115х275мм купить с доставкой в Москве
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Мотыжка радиусная PROLine с деревянной ручкой, GRINDA 421513, 65х115х275мм

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Мотыжка радиусная PROLine с деревянной ручкой, GRINDA 421513, 65х115х275мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
металл
Ширина, мм
115
Общая длина, мм
275
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 611827
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Мотыжка радиусная PROLine с деревянной ручкой, GRINDA 421513, 65х115х275мм
410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
металл
Ширина, мм
115
Общая длина, мм
275
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х13х11
Вес, г.
240

Описание товара Мотыжка радиусная PROLine с деревянной ручкой, GRINDA 421513, 65х115х275мм

Радиусная мотыжка GRINDA PROLine 421513 предназначена для обработки земли во время садово-огородных работ. Благодаря конструкции инструмент позволяет выполнять основные задачи: рыхление, прополку и аэрацию почвы. Удобная рукоятка имеет защитное покрытие, обеспечивающее длительный срок эксплуатации.

Отзывы о товаре Мотыжка радиусная PROLine с деревянной ручкой, GRINDA 421513, 65х115х275мм




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
металл
Ширина, мм
115
Общая длина, мм
275
Страна производитель
Китай
Описание
Радиусная мотыжка GRINDA PROLine 421513 предназначена для обработки земли во время садово-огородных работ. Благодаря конструкции инструмент позволяет выполнять основные задачи: рыхление, прополку и аэрацию почвы. Удобная рукоятка имеет защитное покрытие, обеспечивающее длительный срок эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотыжка радиусная PROLine с деревянной ручкой, GRINDA 421513, 65х115х275мм - этот товар вы можете купить по цене 410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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