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Мотыжка садовая RACO из нержавеющей стали, трапециевидный профиль, с быстрозажимным механизмом, 160мм купить с доставкой в Москве
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Мотыжка садовая RACO из нержавеющей стали, трапециевидный профиль, с быстрозажимным механизмом, 160мм

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Мотыжка садовая RACO из нержавеющей стали, трапециевидный профиль, с быстрозажимным механизмом, 160мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
сталь
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
трапециевидная
Количество зубцов рыхлителя
0
Ширина, мм
160
Общая длина, мм
180
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 613053
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Мотыжка садовая RACO из нержавеющей стали, трапециевидный профиль, с быстрозажимным механизмом, 160мм
250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
сталь
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
трапециевидная
Количество зубцов рыхлителя
0
Ширина, мм
160
Общая длина, мм
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х14
Вес, г.
270

Описание товара Мотыжка садовая RACO из нержавеющей стали, трапециевидный профиль, с быстрозажимным механизмом, 160мм

Садовая мотыжка RACO 160мм 4230-53833 со стальным лезвием трапециевидного профиля пригодится при обработке почвы. Рабочая часть прикреплена к стальному держателю, который покрыт защитной краской. Имеется быстрозажимной механизм для удобства крепления. Лезвие остро заточено.

Отзывы о товаре Мотыжка садовая RACO из нержавеющей стали, трапециевидный профиль, с быстрозажимным механизмом, 160мм




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
сталь
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
трапециевидная
Количество зубцов рыхлителя
0
Ширина, мм
160
Общая длина, мм
180
Страна производитель
Китай
Описание
Садовая мотыжка RACO 160мм 4230-53833 со стальным лезвием трапециевидного профиля пригодится при обработке почвы. Рабочая часть прикреплена к стальному держателю, который покрыт защитной краской. Имеется быстрозажимной механизм для удобства крепления. Лезвие остро заточено.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотыжка садовая RACO из нержавеющей стали, трапециевидный профиль, с быстрозажимным механизмом, 160мм - стоимость товара 250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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