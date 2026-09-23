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Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 39625, с деревянной ручкой, лепесток+3 зуба купить с доставкой в Москве
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Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 39625, с деревянной ручкой, лепесток+3 зуба

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Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 39625, с деревянной ручкой, лепесток+3 зуба - фото 1
Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 39625, с деревянной ручкой, лепесток+3 зуба - фото 2
Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 39625, с деревянной ручкой, лепесток+3 зуба - фото 3
Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 39625, с деревянной ручкой, лепесток+3 зуба - фото 4
Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 39625, с деревянной ручкой, лепесток+3 зуба - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
треугольное
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
80
Общая длина, мм
430
  • Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 39625, с деревянной ручкой, лепесток+3 зуба - фото 1
  • Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 39625, с деревянной ручкой, лепесток+3 зуба - фото 2
  • Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 39625, с деревянной ручкой, лепесток+3 зуба - фото 3
  • Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 39625, с деревянной ручкой, лепесток+3 зуба - фото 4
  • Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 39625, с деревянной ручкой, лепесток+3 зуба - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 595755
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 39625, с деревянной ручкой, лепесток+3 зуба
300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
треугольное
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
80
Общая длина, мм
430
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х10х5
Вес, г.
400

Описание товара Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 39625, с деревянной ручкой, лепесток+3 зуба

Мотыга-рыхлитель РОСТОК 155x70x425 мм, лепесток+3 зуба, прямая, с деревянной ручкой 39625 Садовый инструмент РОСТОК - простота и надежность в сочетании с высоким качеством исполнения.

Отзывы о товаре Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 39625, с деревянной ручкой, лепесток+3 зуба




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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
треугольное
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
80
Общая длина, мм
430
Страна производитель
Россия
Описание
Мотыга-рыхлитель РОСТОК 155x70x425 мм, лепесток+3 зуба, прямая, с деревянной ручкой 39625 Садовый инструмент РОСТОК - простота и надежность в сочетании с высоким качеством исполнения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 39625, с деревянной ручкой, лепесток+3 зуба - стоимость товара 300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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