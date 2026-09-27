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Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 421424, с металлической ручкой, лопатка+3 зуба прямая купить с доставкой в Москве
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Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 421424, с металлической ручкой, лопатка+3 зуба прямая

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Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 421424, с металлической ручкой, ?лопатка+3 зуба? прямая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотыга
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595758
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Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Мотыга
Размеры в упаковке, см
29х18х6
Вес, г.
300

Описание товара Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 421424, с металлической ручкой, лопатка+3 зуба прямая

Мотыга-рыхлитель РОСТОК лопатка, 60 мм, 3 зубца, металлическая ручка 421424 Садовый инструмент РОСТОК - простота и надежность в сочетании с высоким качеством исполнения.

Отзывы о товаре Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 421424, с металлической ручкой, лопатка+3 зуба прямая




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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Мотыга
Описание
Мотыга-рыхлитель РОСТОК лопатка, 60 мм, 3 зубца, металлическая ручка 421424 Садовый инструмент РОСТОК - простота и надежность в сочетании с высоким качеством исполнения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 421424, с металлической ручкой, лопатка+3 зуба прямая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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