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Мотыга из нержавеющий стали РОСТОК 150х80 мм 421569 купить с доставкой в Москве
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Мотыга из нержавеющий стали РОСТОК 150х80 мм 421569

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Мотыга из нержавеющий стали РОСТОК 150х80 мм 421569 - фото 1
Мотыга из нержавеющий стали РОСТОК 150х80 мм 421569 - фото 2
Мотыга из нержавеющий стали РОСТОК 150х80 мм 421569 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотыга
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
трапециевидное
Ширина, мм
150
Общая длина, мм
150
  • Мотыга из нержавеющий стали РОСТОК 150х80 мм 421569 - фото 1
  • Мотыга из нержавеющий стали РОСТОК 150х80 мм 421569 - фото 2
  • Мотыга из нержавеющий стали РОСТОК 150х80 мм 421569 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 613046
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мотыга из нержавеющий стали РОСТОК 150х80 мм 421569
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Мотыга
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
трапециевидное
Ширина, мм
150
Общая длина, мм
150
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
15х15х8
Вес, г.
400

Описание товара Мотыга из нержавеющий стали РОСТОК 150х80 мм 421569

Мотыга из нержавеющей стали РОСТОК без черенка, 90х150 мм 421569 пригодится для обработки почвы и ухода за садовыми растениями. С ее помощью можно избавляться от сорняков, окучивать грядки, формировать клумбы. Рабочая часть отличается прочностью и долговечностью. Тулейка имеет порошковое покрытие для устойчивости к коррозии.

Отзывы о товаре Мотыга из нержавеющий стали РОСТОК 150х80 мм 421569




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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Мотыга
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
трапециевидное
Ширина, мм
150
Общая длина, мм
150
Страна производитель
Россия
Описание
Мотыга из нержавеющей стали РОСТОК без черенка, 90х150 мм 421569 пригодится для обработки почвы и ухода за садовыми растениями. С ее помощью можно избавляться от сорняков, окучивать грядки, формировать клумбы. Рабочая часть отличается прочностью и долговечностью. Тулейка имеет порошковое покрытие для устойчивости к коррозии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотыга из нержавеющий стали РОСТОК 150х80 мм 421569 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 370 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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