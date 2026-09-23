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Мотыга из нержавеющей стали с черенком РОСТОК 90х50х1290 мм 421575 купить с доставкой в Москве
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Мотыга из нержавеющей стали с черенком РОСТОК 90х50х1290 мм 421575

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Мотыга из нержавеющей стали с черенком РОСТОК 90х50х1290 мм 421575 - фото 1
Мотыга из нержавеющей стали с черенком РОСТОК 90х50х1290 мм 421575 - фото 2
Мотыга из нержавеющей стали с черенком РОСТОК 90х50х1290 мм 421575 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
трапециевидное
Ширина, мм
150
Общая длина, мм
1200
  • Мотыга из нержавеющей стали с черенком РОСТОК 90х50х1290 мм 421575 - фото 1
  • Мотыга из нержавеющей стали с черенком РОСТОК 90х50х1290 мм 421575 - фото 2
  • Мотыга из нержавеющей стали с черенком РОСТОК 90х50х1290 мм 421575 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 613061
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мотыга из нержавеющей стали с черенком РОСТОК 90х50х1290 мм 421575
700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
трапециевидное
Ширина, мм
150
Общая длина, мм
1200
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.29х0.15х0.09
Вес, г.
860

Описание товара Мотыга из нержавеющей стали с черенком РОСТОК 90х50х1290 мм 421575

Описание:Мотыга из нержавеющей стали 90х50х1290 мм, с черенком РОСТОК 421575 пригодится для садово-огородных работ. Тулейка имеет порошковое покрытие для защиты от коррозии. Выполнена из нержавеющей стали. Прочный деревянный черенок.

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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
трапециевидное
Ширина, мм
150
Общая длина, мм
1200
Страна производитель
Россия
Описание
Описание:Мотыга из нержавеющей стали 90х50х1290 мм, с черенком РОСТОК 421575 пригодится для садово-огородных работ. Тулейка имеет порошковое покрытие для защиты от коррозии. Выполнена из нержавеющей стали. Прочный деревянный черенок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотыга из нержавеющей стали с черенком РОСТОК 90х50х1290 мм 421575 - этот товар вы можете купить по цене 700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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