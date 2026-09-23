Полольник петлеобразный РОСТОК 115х24 мм, 421583
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Полольник
Материал рабочей части
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб.
В наличии
Код товара: 613062
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
310 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Полольник
Материал рабочей части
сталь
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
19х14х12
Вес, г.
180
Описание товара Полольник петлеобразный РОСТОК 115х24 мм, 421583
Петлеобразный полольник РОСТОК 115x24 мм 421583 помогает удалить сорняки путем глубокой подрезки их корневой системы. Рабочая часть выполнена из прочной и устойчивой к деформации стали. Покрытие порошковой краской обеспечивает продолжительный срок службы и защиту от коррозии.
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Петлеобразный полольник РОСТОК 115x24 мм 421583 помогает удалить сорняки путем глубокой подрезки их корневой системы. Рабочая часть выполнена из прочной и устойчивой к деформации стали. Покрытие порошковой краской обеспечивает продолжительный срок службы и защиту от коррозии.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Полольник петлеобразный РОСТОК 115х24 мм, 421583 - стоимость товара 310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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