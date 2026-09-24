Бороздовичок РОСТОК 70 х 65 мм, углеродистая сталь, деревянная рукоятка, (39664)
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Характеристики
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
металл
Форма лезвия
Сердцевидная
Ширина, мм
65
Общая длина, мм
570
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб.
В наличии
Код товара: 723279
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Характеристики
Бренд
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
металл
Форма лезвия
Сердцевидная
Ширина, мм
65
Общая длина, мм
570
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
65х12х7
Вес, г.
365
Описание товара Бороздовичок РОСТОК 70 х 65 мм, углеродистая сталь, деревянная рукоятка, (39664)
Бороздовичок с деревянной ручкой, ширина рабочей части - 65мм РОСТОК 39664 помогает быстрее и качественнее, чем другой инструмент, сформировать борозды на грядах. Удобная рукоятка и небольшой вес подойдут каждому садоводу.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
металл
Форма лезвия
Сердцевидная
Ширина, мм
65
Общая длина, мм
570
Страна производитель
Россия
Бороздовичок с деревянной ручкой, ширина рабочей части - 65мм РОСТОК 39664 помогает быстрее и качественнее, чем другой инструмент, сформировать борозды на грядах. Удобная рукоятка и небольшой вес подойдут каждому садоводу.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Бороздовичок РОСТОК 70 х 65 мм, углеродистая сталь, деревянная рукоятка, (39664) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 300 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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