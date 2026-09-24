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Набор для ухода за комнатными растениями GRINDA 3 предмета, (8-422460-H3) купить с доставкой в Москве
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Набор для ухода за комнатными растениями GRINDA 3 предмета, (8-422460-H3)

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Набор для ухода за комнатными растениями GRINDA 3 предмета, (8-422460-H3) - фото 1
Набор для ухода за комнатными растениями GRINDA 3 предмета, (8-422460-H3) - фото 2
Набор для ухода за комнатными растениями GRINDA 3 предмета, (8-422460-H3) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
4
  • Набор для ухода за комнатными растениями GRINDA 3 предмета, (8-422460-H3) - фото 1
  • Набор для ухода за комнатными растениями GRINDA 3 предмета, (8-422460-H3) - фото 2
  • Набор для ухода за комнатными растениями GRINDA 3 предмета, (8-422460-H3) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723269
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор для ухода за комнатными растениями GRINDA 3 предмета, (8-422460-H3)
350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Набор
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х7х3
Вес, г.
100

Описание товара Набор для ухода за комнатными растениями GRINDA 3 предмета, (8-422460-H3)

Набор для ухода за комнатными растениями GRINDA 3 предмета, (8-422460-H3)

Отзывы о товаре Набор для ухода за комнатными растениями GRINDA 3 предмета, (8-422460-H3)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Набор
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
4
Страна производитель
Китай
Описание
Набор для ухода за комнатными растениями GRINDA 3 предмета, (8-422460-H3)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор для ухода за комнатными растениями GRINDA 3 предмета, (8-422460-H3) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 350 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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