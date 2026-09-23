Мотыга из нержавеющий стали РОСТОК 150х50 мм 421567
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотыга
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб.
В наличии
Код товара: 613044
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
300 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мотыга
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
150
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
15х15х5
Вес, г.
400
Описание товара Мотыга из нержавеющий стали РОСТОК 150х50 мм 421567
Мотыга из нержавеющей стали РОСТОК без черенка, 150х50 мм 421567 пригодится для обработки почвы и ухода за садовыми растениями. С ее помощью можно избавляться от сорняков, окучивать грядки, формировать клумбы. Рабочая часть отличается прочностью и долговечностью. Тулейка имеет порошковое покрытие для устойчивости к коррозии.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитМотыга-рыхлитель, РОСТОК 39625, с деревянной ручкой, лепесток+3 ...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитМотыга-рыхлитель, РОСТОК 39627, с деревянной ручкой, лопатка+3 з...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитГрабельки садовые РОСТОК 200 x 62 x 405 мм, 10 витых зубцов, (39...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитБороздовичок РОСТОК 70 х 65 мм, углеродистая сталь, деревянная р...
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитПолольник петлеобразный РОСТОК 115х24 мм, 421583
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитМотыжка садовая GRINDA 250 мм, прямое лезвие, нержавеющая сталь,...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитМотыга из нержавеющий стали РОСТОК 200х50 мм 421568
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитВилка посадочная GRINDA 275 мм, углеродистая сталь, деревянная р...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитНабор для ухода за комнатными растениями GRINDA 3 предмета, (8-4...
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитМотыжка PROLine с деревянной ручкой, GRINDA 421521, 40х110х250мм
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитСовок посадочный GRINDA 290 мм, углеродистая сталь, деревянная р...
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитСовок посадочный GRINDA 290 мм, углеродистая сталь, деревянная р...
Бренд
Тип товара
Мотыга
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
150
Страна производитель
Россия
Мотыга из нержавеющей стали РОСТОК без черенка, 150х50 мм 421567 пригодится для обработки почвы и ухода за садовыми растениями. С ее помощью можно избавляться от сорняков, окучивать грядки, формировать клумбы. Рабочая часть отличается прочностью и долговечностью. Тулейка имеет порошковое покрытие для устойчивости к коррозии.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Мотыга из нержавеющий стали РОСТОК 150х50 мм 421567 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 300 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мотыга из нержавеющий стали РОСТОК 150х50 мм 421567