Мотыжка садовая RACO из нержавеющей стали, с быстрозажимным механизмом, 160мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
сталь
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
прямая
Количество зубцов рыхлителя
1
Ширина, мм
160
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб.
В наличии
Код товара: 611831
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
270 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
сталь
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
прямая
Количество зубцов рыхлителя
1
Ширина, мм
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х12
Вес, г.
360
Описание товара Мотыжка садовая RACO из нержавеющей стали, с быстрозажимным механизмом, 160мм
Серия ручного инструмента с быстро зажимным механизмом – это широкий ассортимент качественной продукции с эргономичным дизайном для эффективной обработки почвы и ухода за газонами. Применение: используется для рыхления почвы и прополки. Преимущества: быстрозажимной механизм Maxi для быстрой и легкой замены ручек, полотно изготовлено из нержавеющей стали, усиленный стальной D-образный держатель покрыт защитной краской зеленого цвета. Полотно изготовлено из нержавеющей стали. Усиленный стальной D-образный держатель покрыт защитной краской зеленого цвета.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
сталь
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
прямая
Количество зубцов рыхлителя
1
Ширина, мм
160
Страна производитель
Китай
Серия ручного инструмента с быстро зажимным механизмом – это широкий ассортимент качественной продукции с эргономичным дизайном для эффективной обработки почвы и ухода за газонами. Применение: используется для рыхления почвы и прополки. Преимущества: быстрозажимной механизм Maxi для быстрой и легкой замены ручек, полотно изготовлено из нержавеющей стали, усиленный стальной D-образный держатель покрыт защитной краской зеленого цвета. Полотно изготовлено из нержавеющей стали. Усиленный стальной D-образный держатель покрыт защитной краской зеленого цвета.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Мотыжка садовая RACO из нержавеющей стали, с быстрозажимным механизмом, 160мм - купить по цене 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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