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Клавиатура Oklick 715G черный USB Multimedia for gamer LED (1680657) купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Oklick 715G черный USB Multimedia for gamer LED (1680657)

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Клавиатура Oklick 715G черный USB Multimedia for gamer LED (1680657) - фото 1
Клавиатура Oklick 715G черный USB Multimedia for gamer LED (1680657) - фото 2
Клавиатура Oklick 715G черный USB Multimedia for gamer LED (1680657) - фото 3
Клавиатура Oklick 715G черный USB Multimedia for gamer LED (1680657) - фото 4
Клавиатура Oklick 715G черный USB Multimedia for gamer LED (1680657) - фото 5
Клавиатура Oklick 715G черный USB Multimedia for gamer LED (1680657) - фото 6
Клавиатура Oklick 715G черный USB Multimedia for gamer LED (1680657) - фото 7
Клавиатура Oklick 715G черный USB Multimedia for gamer LED (1680657) - фото 8
Клавиатура Oklick 715G черный USB Multimedia for gamer LED (1680657) - фото 9
Клавиатура Oklick 715G черный USB Multimedia for gamer LED (1680657) - фото 10
Клавиатура Oklick 715G черный USB Multimedia for gamer LED (1680657) - фото 11
Клавиатура Oklick 715G черный USB Multimedia for gamer LED (1680657) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
112
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Oklick 715G черный USB Multimedia for gamer LED (1680657) - фото 1
  • Клавиатура Oklick 715G черный USB Multimedia for gamer LED (1680657) - фото 2
  • Клавиатура Oklick 715G черный USB Multimedia for gamer LED (1680657) - фото 3
  • Клавиатура Oklick 715G черный USB Multimedia for gamer LED (1680657) - фото 4
  • Клавиатура Oklick 715G черный USB Multimedia for gamer LED (1680657) - фото 5
  • Клавиатура Oklick 715G черный USB Multimedia for gamer LED (1680657) - фото 6
  • Клавиатура Oklick 715G черный USB Multimedia for gamer LED (1680657) - фото 7
  • Клавиатура Oklick 715G черный USB Multimedia for gamer LED (1680657) - фото 8
  • Клавиатура Oklick 715G черный USB Multimedia for gamer LED (1680657) - фото 9
  • Клавиатура Oklick 715G черный USB Multimedia for gamer LED (1680657) - фото 10
  • Клавиатура Oklick 715G черный USB Multimedia for gamer LED (1680657) - фото 11
  • Клавиатура Oklick 715G черный USB Multimedia for gamer LED (1680657) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612858
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
112
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
865

Описание товара Клавиатура Oklick 715G черный USB Multimedia for gamer LED (1680657)

Клавиатура Oklick — это идеальный выбор для геймеров и профессионалов, ценящих функциональность и стиль. Эта мембранная клавиатура оснащена 112 клавишами с удобной раскладкой ANSI, что обеспечивает комфорт при наборе текста и гейминге. Наличие подсветки клавиш делает работу с клавиатурой удобной даже в темное время суток, придавая устройству современный и стильный вид. Клавиатура имеет проводное подключение, что гарантирует стабильное соединение без задержек, важное для динамичных игр. Мультимедийные клавиши обеспечивают быстрый доступ к управлению музыкой и видео, повышая удобство использования. Черный цвет корпуса придает клавиатуре элегантности и строгости, что делает её отличным дополнением как к игровому сетапу, так и к профессиональному рабочему столу. При весе в 630 г клавиатура остаётся устойчивой на поверхности, предотвращая ненужные движения во время интенсивной работы или игры. С длиной кабеля 1.5 метра, клавиатура предлагает достаточную свободу в расположении на столе. Универсальность использования — ещё одно преимущество Oklick, поскольку она подходит как для настольных ПК, так и для ноутбуков. Выбирая клавиатуру Oklick, вы получаете надежное устройство, которое удовлетворит все ваши потребности в работе и развлечениях.

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick 715G черный USB Multimedia for gamer LED (1680657)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
112
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Oklick — это идеальный выбор для геймеров и профессионалов, ценящих функциональность и стиль. Эта мембранная клавиатура оснащена 112 клавишами с удобной раскладкой ANSI, что обеспечивает комфорт при наборе текста и гейминге. Наличие подсветки клавиш делает работу с клавиатурой удобной даже в темное время суток, придавая устройству современный и стильный вид. Клавиатура имеет проводное подключение, что гарантирует стабильное соединение без задержек, важное для динамичных игр. Мультимедийные клавиши обеспечивают быстрый доступ к управлению музыкой и видео, повышая удобство использования. Черный цвет корпуса придает клавиатуре элегантности и строгости, что делает её отличным дополнением как к игровому сетапу, так и к профессиональному рабочему столу. При весе в 630 г клавиатура остаётся устойчивой на поверхности, предотвращая ненужные движения во время интенсивной работы или игры. С длиной кабеля 1.5 метра, клавиатура предлагает достаточную свободу в расположении на столе. Универсальность использования — ещё одно преимущество Oklick, поскольку она подходит как для настольных ПК, так и для ноутбуков. Выбирая клавиатуру Oklick, вы получаете надежное устройство, которое удовлетворит все ваши потребности в работе и развлечениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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