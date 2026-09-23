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Грабли веерные RACO усиленные, эпоксидное покрытие, 22 плоских зубца, 550мм купить с доставкой в Москве
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Грабли веерные RACO усиленные, эпоксидное покрытие, 22 плоских зубца, 550мм

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Грабли веерные RACO усиленные, эпоксидное покрытие, 22 плоских зубца, 550мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Грабли
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
550
Общая длина
55
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 611775
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Грабли веерные RACO усиленные, эпоксидное покрытие, 22 плоских зубца, 550мм
1 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Грабли
Назначение
для садового мусора
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
550
Общая длина
55
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
55х46х5
Вес, г.
600

Описание товара Грабли веерные RACO усиленные, эпоксидное покрытие, 22 плоских зубца, 550мм

Грабли веерные RACO 4231-53/740, применяются для очистки газонов от скошенной травы и листьев. Специальная усиливающая поперечная пластина обеспечит дополнительную прочность изделия. Надежный и долговечный материал гарантирует продолжительный срок службы

Отзывы о товаре Грабли веерные RACO усиленные, эпоксидное покрытие, 22 плоских зубца, 550мм




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Грабли
Назначение
для садового мусора
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
550
Общая длина
55
Страна производитель
Тайвань
Описание
Грабли веерные RACO 4231-53/740, применяются для очистки газонов от скошенной травы и листьев. Специальная усиливающая поперечная пластина обеспечит дополнительную прочность изделия. Надежный и долговечный материал гарантирует продолжительный срок службы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грабли веерные RACO усиленные, эпоксидное покрытие, 22 плоских зубца, 550мм - по цене 1160 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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