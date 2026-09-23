Грабли веерные RACO, эпоксидное покрытие, 22 круглых зубца, 450мм
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Характеристики
Описание товара Грабли веерные RACO, эпоксидное покрытие, 22 круглых зубца, 450мм
Грабли Raco представляют собой высококачественный садовый инструмент, разработанный для эффективной уборки и аэрирования почвы. С шириной рабочей части 45 мм, эти веерные грабли идеально подходят для работы на ограниченных участках, обеспечивая точность и аккуратность. Грабли изготовлены из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Вес инструмента всего 0,62 кг, что делает его легким и удобным в использовании, минимизируя утомляемость даже при длительной работе. Несмотря на отсутствие рукоятки, грабли легко крепятся к понравившейся вам ручке, обеспечивая индивидуальный подход и комфорт. Бренд Raco известен своим высоким качеством и надежностью, а выполненные на Тайване грабли соответствуют строгим стандартам производства. Этот инструмент станет незаменимым помощником в любом саду, помогая поддерживать его ухоженным и здоровым.
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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