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Грабли веерные RACO, эпоксидное покрытие, 22 круглых зубца, 450мм купить с доставкой в Москве
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Грабли веерные RACO, эпоксидное покрытие, 22 круглых зубца, 450мм

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Грабли веерные RACO, эпоксидное покрытие, 22 круглых зубца, 450мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Грабли
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
45
Общая длина
400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 611776
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Грабли веерные RACO, эпоксидное покрытие, 22 круглых зубца, 450мм
1 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Грабли
Назначение
для садового мусора
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
45
Общая длина
400
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
44х43х9
Вес, г.
620

Описание товара Грабли веерные RACO, эпоксидное покрытие, 22 круглых зубца, 450мм

Грабли Raco представляют собой высококачественный садовый инструмент, разработанный для эффективной уборки и аэрирования почвы. С шириной рабочей части 45 мм, эти веерные грабли идеально подходят для работы на ограниченных участках, обеспечивая точность и аккуратность. Грабли изготовлены из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Вес инструмента всего 0,62 кг, что делает его легким и удобным в использовании, минимизируя утомляемость даже при длительной работе. Несмотря на отсутствие рукоятки, грабли легко крепятся к понравившейся вам ручке, обеспечивая индивидуальный подход и комфорт. Бренд Raco известен своим высоким качеством и надежностью, а выполненные на Тайване грабли соответствуют строгим стандартам производства. Этот инструмент станет незаменимым помощником в любом саду, помогая поддерживать его ухоженным и здоровым.

Отзывы о товаре Грабли веерные RACO, эпоксидное покрытие, 22 круглых зубца, 450мм




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Грабли
Назначение
для садового мусора
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
45
Общая длина
400
Страна производитель
Тайвань
Описание
Грабли Raco представляют собой высококачественный садовый инструмент, разработанный для эффективной уборки и аэрирования почвы. С шириной рабочей части 45 мм, эти веерные грабли идеально подходят для работы на ограниченных участках, обеспечивая точность и аккуратность. Грабли изготовлены из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Вес инструмента всего 0,62 кг, что делает его легким и удобным в использовании, минимизируя утомляемость даже при длительной работе. Несмотря на отсутствие рукоятки, грабли легко крепятся к понравившейся вам ручке, обеспечивая индивидуальный подход и комфорт. Бренд Raco известен своим высоким качеством и надежностью, а выполненные на Тайване грабли соответствуют строгим стандартам производства. Этот инструмент станет незаменимым помощником в любом саду, помогая поддерживать его ухоженным и здоровым.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грабли веерные RACO, эпоксидное покрытие, 22 круглых зубца, 450мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1030 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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