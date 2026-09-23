Грабельки садовые с деревянной ручкой, РОСТОК 39613, 8 витых зубцов, 160x62x405 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Грабли
Черенок
есть
Тип грабель
с витыми зубчиками
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
8
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
160
Общая длина
405
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб.
В наличии
Код товара: 595772
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Грабли
Назначение
Для газона, Для цветов
Черенок
есть
Тип грабель
с витыми зубчиками
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
8
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
160
Общая длина
405
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
42х16х9
Вес, г.
360
Описание товара Грабельки садовые с деревянной ручкой, РОСТОК 39613, 8 витых зубцов, 160x62x405 мм
Садовые грабельки РОСТОК 8 витых зубцов, 160x62x405 мм 39613 просты и надежны в эксплуатации. Рабочая часть выполнена из стали с защитным покрытием, что обеспечивает долгий срок службы . Деревянная рукоять удобно лежит в руке .
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Тип товара
Грабли
Назначение
Для газона, Для цветов
Черенок
есть
Тип грабель
с витыми зубчиками
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
8
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
160
Общая длина
405
Страна производитель
Россия
Садовые грабельки РОСТОК 8 витых зубцов, 160x62x405 мм 39613 просты и надежны в эксплуатации. Рабочая часть выполнена из стали с защитным покрытием, что обеспечивает долгий срок службы . Деревянная рукоять удобно лежит в руке .
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Грабельки садовые с деревянной ручкой, РОСТОК 39613, 8 витых зубцов, 160x62x405 мм - данный товар вы можете купить по цене 300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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