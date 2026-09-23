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Грабельки садовые с деревянной ручкой, РОСТОК 39611, 6 витых зубцов, 120x62x405 мм купить с доставкой в Москве
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Грабельки садовые с деревянной ручкой, РОСТОК 39611, 6 витых зубцов, 120x62x405 мм

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Грабельки садовые с деревянной ручкой, РОСТОК 39611, 6 витых зубцов, 120x62x405 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Грабли
Черенок
есть
Тип грабель
с витыми зубчиками
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
6
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
120
Общая длина
405
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 595771
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Грабельки садовые с деревянной ручкой, РОСТОК 39611, 6 витых зубцов, 120x62x405 мм
290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Грабли
Назначение
Для газона, Для цветов
Черенок
есть
Тип грабель
с витыми зубчиками
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
6
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
120
Общая длина
405
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
41х13х12
Вес, г.
340

Описание товара Грабельки садовые с деревянной ручкой, РОСТОК 39611, 6 витых зубцов, 120x62x405 мм

Садовые грабельки РОСТОК 6 витых зубцов, 120x62x405 мм 39611 просты и надежны в эксплуатации. Рабочая часть выполнена из стали с защитным покрытием, что обеспечивает долгий срок службы . Деревянная рукоять удобно лежит в руке .

Отзывы о товаре Грабельки садовые с деревянной ручкой, РОСТОК 39611, 6 витых зубцов, 120x62x405 мм




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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Грабли
Назначение
Для газона, Для цветов
Черенок
есть
Тип грабель
с витыми зубчиками
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
6
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
120
Общая длина
405
Страна производитель
Россия
Описание
Садовые грабельки РОСТОК 6 витых зубцов, 120x62x405 мм 39611 просты и надежны в эксплуатации. Рабочая часть выполнена из стали с защитным покрытием, что обеспечивает долгий срок службы . Деревянная рукоять удобно лежит в руке .
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грабельки садовые с деревянной ручкой, РОСТОК 39611, 6 витых зубцов, 120x62x405 мм - стоимость товара 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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