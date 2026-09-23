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Грабли веерные пластинчатые металлические РОСТОК без черенка 385х450 мм купить с доставкой в Москве
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Грабли веерные пластинчатые металлические РОСТОК без черенка 385х450 мм

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Грабли веерные пластинчатые металлические РОСТОК без черенка 385х450 мм - фото 1
Грабли веерные пластинчатые металлические РОСТОК без черенка 385х450 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадки для граблей
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
450
Общая длина
385
  • Грабли веерные пластинчатые металлические РОСТОК без черенка 385х450 мм - фото 1
  • Грабли веерные пластинчатые металлические РОСТОК без черенка 385х450 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 595749
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Грабли веерные пластинчатые металлические РОСТОК без черенка 385х450 мм
360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Насадки для граблей
Назначение
уборка сада от опавшей листвы, свежескошенной травы и прочего мусора
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
450
Общая длина
385
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х20х2
Вес, г.
400

Описание товара Грабли веерные пластинчатые металлические РОСТОК без черенка 385х450 мм

Веерные пластинчатые грабли без черенка РОСТОК 385x450 мм 39621_z01 используются для уборки сада от опавшей листвы, свежескошенной травы и прочего мусора. Практичны и надежны в эксплуатации. Грабли выполнены из высококачественной стали, устойчивой к деформации. Покрытие порошковой краской обеспечивает защиту от коррозии и долгий срок службы.

Отзывы о товаре Грабли веерные пластинчатые металлические РОСТОК без черенка 385х450 мм




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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Насадки для граблей
Назначение
уборка сада от опавшей листвы, свежескошенной травы и прочего мусора
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
450
Общая длина
385
Страна производитель
Россия
Описание
Веерные пластинчатые грабли без черенка РОСТОК 385x450 мм 39621_z01 используются для уборки сада от опавшей листвы, свежескошенной травы и прочего мусора. Практичны и надежны в эксплуатации. Грабли выполнены из высококачественной стали, устойчивой к деформации. Покрытие порошковой краской обеспечивает защиту от коррозии и долгий срок службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грабли веерные пластинчатые металлические РОСТОК без черенка 385х450 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 360 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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