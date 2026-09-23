Грабли веерные пластиковые GRINDA GQ-15 15 плоских зубцов без черенка
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Характеристики
Тип товара
Грабли
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
15
Материал зубцов
пластик
Ширина рабочей части, мм
350
Общая длина
310
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб.
В наличии
Код товара: 595748
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290 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Грабли
Назначение
сбор опавших листьев и скошенной травы на садово-огородных участках
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
15
Материал зубцов
пластик
Ширина рабочей части, мм
350
Общая длина
310
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х33х5
Вес, г.
160
Описание товара Грабли веерные пластиковые GRINDA GQ-15 15 плоских зубцов без черенка
Грабли веерные GRINDA 421879, применяются для сбора опавших листьев и скошенной травы на садово-огородных участках. Жесткие и гибкие пластиковые зубцы. Небольшой вес грабель облегчает работу с ними.
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Бренд
Тип товара
Грабли
Назначение
сбор опавших листьев и скошенной травы на садово-огородных участках
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
15
Материал зубцов
пластик
Ширина рабочей части, мм
350
Общая длина
310
Страна производитель
Китай
Грабли веерные GRINDA 421879, применяются для сбора опавших листьев и скошенной травы на садово-огородных участках. Жесткие и гибкие пластиковые зубцы. Небольшой вес грабель облегчает работу с ними.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Грабли веерные пластиковые GRINDA GQ-15 15 плоских зубцов без черенка - по цене 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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