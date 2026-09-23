Top.Mail.Ru
Грабли веерные пластиковые GRINDA GQ-15 15 плоских зубцов без черенка купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Грабли веерные пластиковые GRINDA GQ-15 15 плоских зубцов без черенка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Грабли веерные пластиковые GRINDA GQ-15 15 плоских зубцов без черенка - фото 1
Грабли веерные пластиковые GRINDA GQ-15 15 плоских зубцов без черенка - фото 2
Грабли веерные пластиковые GRINDA GQ-15 15 плоских зубцов без черенка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Грабли
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
15
Материал зубцов
пластик
Ширина рабочей части, мм
350
Общая длина
310
  • Грабли веерные пластиковые GRINDA GQ-15 15 плоских зубцов без черенка - фото 1
  • Грабли веерные пластиковые GRINDA GQ-15 15 плоских зубцов без черенка - фото 2
  • Грабли веерные пластиковые GRINDA GQ-15 15 плоских зубцов без черенка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 595748
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Грабли веерные пластиковые GRINDA GQ-15 15 плоских зубцов без черенка
290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Грабли
Назначение
сбор опавших листьев и скошенной травы на садово-огородных участках
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
15
Материал зубцов
пластик
Ширина рабочей части, мм
350
Общая длина
310
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х33х5
Вес, г.
160

Описание товара Грабли веерные пластиковые GRINDA GQ-15 15 плоских зубцов без черенка

Грабли веерные GRINDA 421879, применяются для сбора опавших листьев и скошенной травы на садово-огородных участках. Жесткие и гибкие пластиковые зубцы. Небольшой вес грабель облегчает работу с ними.

Отзывы о товаре Грабли веерные пластиковые GRINDA GQ-15 15 плоских зубцов без черенка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Грабли
Назначение
сбор опавших листьев и скошенной травы на садово-огородных участках
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
15
Материал зубцов
пластик
Ширина рабочей части, мм
350
Общая длина
310
Страна производитель
Китай
Описание
Грабли веерные GRINDA 421879, применяются для сбора опавших листьев и скошенной травы на садово-огородных участках. Жесткие и гибкие пластиковые зубцы. Небольшой вес грабель облегчает работу с ними.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грабли веерные пластиковые GRINDA GQ-15 15 плоских зубцов без черенка - по цене 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...