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Грабельки ручные RACO ?STANDARD?, 5 зубцов, 320мм купить с доставкой в Москве
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Грабельки ручные RACO ?STANDARD?, 5 зубцов, 320мм

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Грабельки ручные RACO ?STANDARD?, 5 зубцов, 320мм - фото 2
Грабельки ручные RACO ?STANDARD?, 5 зубцов, 320мм - фото 3
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Грабли
Черенок
есть
Тип грабель
с прямыми зубьями
Материал черенка
пластик
Количество зубцов
5
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
115
Длина черенка, см
32
Общая длина
320
  • Грабельки ручные RACO ?STANDARD?, 5 зубцов, 320мм - фото 1
  • Грабельки ручные RACO ?STANDARD?, 5 зубцов, 320мм - фото 2
  • Грабельки ручные RACO ?STANDARD?, 5 зубцов, 320мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 611770
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Грабельки ручные RACO ?STANDARD?, 5 зубцов, 320мм
460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Грабли
Назначение
Для газона, Для цветов
Черенок
есть
Тип грабель
с прямыми зубьями
Материал черенка
пластик
Количество зубцов
5
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
115
Длина черенка, см
32
Общая длина
320
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
32х9х7
Вес, г.
176

Описание товара Грабельки ручные RACO ?STANDARD?, 5 зубцов, 320мм

Грабли Raco идеально подойдут для ухода за вашим садом. Они обладают легким весом — всего 0,159 кг, что делает их удобными в использовании и минимизирует усталость рук. Общая длина составляет 320 мм, что обеспечивает оптимальный охват рабочей площади. Инструмент оснащен эргономичной рукояткой из пластика, обеспечивающей комфортный и надежный захват во время работы. Рабочая часть граблей шириной 115 мм оснащена пятью прочными прямыми зубцами из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и эффективное выполнение своих функций. Грабли Raco — это надежный выбор для тех, кто ценит качество и удобство в садовых инструментах.

Отзывы о товаре Грабельки ручные RACO ?STANDARD?, 5 зубцов, 320мм




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Грабли
Назначение
Для газона, Для цветов
Черенок
есть
Тип грабель
с прямыми зубьями
Материал черенка
пластик
Количество зубцов
5
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
115
Длина черенка, см
32
Общая длина
320
Страна производитель
Тайвань
Описание
Грабли Raco идеально подойдут для ухода за вашим садом. Они обладают легким весом — всего 0,159 кг, что делает их удобными в использовании и минимизирует усталость рук. Общая длина составляет 320 мм, что обеспечивает оптимальный охват рабочей площади. Инструмент оснащен эргономичной рукояткой из пластика, обеспечивающей комфортный и надежный захват во время работы. Рабочая часть граблей шириной 115 мм оснащена пятью прочными прямыми зубцами из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и эффективное выполнение своих функций. Грабли Raco — это надежный выбор для тех, кто ценит качество и удобство в садовых инструментах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грабельки ручные RACO ?STANDARD?, 5 зубцов, 320мм - данный товар вы можете купить по цене 460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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