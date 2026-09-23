Грабельки ручные RACO ?STANDARD?, 5 зубцов, 320мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Грабли
Черенок
есть
Тип грабель
с прямыми зубьями
Материал черенка
пластик
Количество зубцов
5
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
115
Длина черенка, см
32
Общая длина
320
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб.
В наличии
Код товара: 611770
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Грабли
Назначение
Для газона, Для цветов
Черенок
есть
Тип грабель
с прямыми зубьями
Материал черенка
пластик
Количество зубцов
5
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
115
Длина черенка, см
32
Общая длина
320
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
32х9х7
Вес, г.
176
Описание товара Грабельки ручные RACO ?STANDARD?, 5 зубцов, 320мм
Грабли Raco идеально подойдут для ухода за вашим садом. Они обладают легким весом — всего 0,159 кг, что делает их удобными в использовании и минимизирует усталость рук. Общая длина составляет 320 мм, что обеспечивает оптимальный охват рабочей площади. Инструмент оснащен эргономичной рукояткой из пластика, обеспечивающей комфортный и надежный захват во время работы. Рабочая часть граблей шириной 115 мм оснащена пятью прочными прямыми зубцами из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и эффективное выполнение своих функций. Грабли Raco — это надежный выбор для тех, кто ценит качество и удобство в садовых инструментах.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Тип товара
Грабли
Назначение
Для газона, Для цветов
Черенок
есть
Тип грабель
с прямыми зубьями
Материал черенка
пластик
Количество зубцов
5
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
115
Длина черенка, см
32
Общая длина
320
Страна производитель
Тайвань
Грабли Raco идеально подойдут для ухода за вашим садом. Они обладают легким весом — всего 0,159 кг, что делает их удобными в использовании и минимизирует усталость рук. Общая длина составляет 320 мм, что обеспечивает оптимальный охват рабочей площади. Инструмент оснащен эргономичной рукояткой из пластика, обеспечивающей комфортный и надежный захват во время работы. Рабочая часть граблей шириной 115 мм оснащена пятью прочными прямыми зубцами из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и эффективное выполнение своих функций. Грабли Raco — это надежный выбор для тех, кто ценит качество и удобство в садовых инструментах.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Грабельки ручные RACO ?STANDARD?, 5 зубцов, 320мм - данный товар вы можете купить по цене 460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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