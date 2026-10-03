Грабли Grinda 421873
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Характеристики
Тип товара
Грабли
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
металл
Ширина рабочей части, мм
440
Общая длина
385
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб.
В наличии
Код товара: 93046
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Загружаем...
500 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Грабли
Назначение
сбора листьев
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
металл
Ширина рабочей части, мм
440
Общая длина
385
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х26х5
Вес, г.
475
Описание товара Грабли Grinda 421873
Грабли Grinda 421873, веерного типа, предназначены для проведения садово-огородных работ, сбора опавших листьев и скошенной травы. Ширина рабочей части инструмента, составляет от 30 до 44 см. Плоские зубья изготовлены из оцинкованной углеродистой стали.
Грабли поставляются без черенка.Характеристики:
- Количество зубьев – 22
- Материал рабочей части – оцинкованная углеродистая сталь
- Ширина рабочей части, см - от 30 до 44
- Вес, кг - 0,45
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Бренд
Тип товара
Грабли
Назначение
сбора листьев
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
металл
Ширина рабочей части, мм
440
Общая длина
385
Страна производитель
Китай
Грабли Grinda 421873, веерного типа, предназначены для проведения садово-огородных работ, сбора опавших листьев и скошенной травы. Ширина рабочей части инструмента, составляет от 30 до 44 см. Плоские зубья изготовлены из оцинкованной углеродистой стали.
Грабли поставляются без черенка.Характеристики:
- Количество зубьев – 22
- Материал рабочей части – оцинкованная углеродистая сталь
- Ширина рабочей части, см - от 30 до 44
- Вес, кг - 0,45
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Грабли Grinda 421873 - стоимость товара 500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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