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Грабли Grinda 421873 купить с доставкой в Москве
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Грабли Grinda 421873

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Грабли Grinda 421873 - фото 1
Грабли Grinda 421873 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Грабли
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
металл
Ширина рабочей части, мм
440
Общая длина
385
  • Грабли Grinda 421873 - фото 1
  • Грабли Grinda 421873 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 93046
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Грабли Grinda 421873
500 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Грабли
Назначение
сбора листьев
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
металл
Ширина рабочей части, мм
440
Общая длина
385
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х26х5
Вес, г.
475

Описание товара Грабли Grinda 421873

Грабли Grinda 421873, веерного типа, предназначены для проведения садово-огородных работ, сбора опавших листьев и скошенной травы. Ширина рабочей части инструмента, составляет от 30 до 44 см. Плоские зубья изготовлены из оцинкованной углеродистой стали.

Грабли поставляются без черенка.

Характеристики:
  • Количество зубьев – 22
  • Материал рабочей части – оцинкованная углеродистая сталь
  • Ширина рабочей части, см - от 30 до 44
  • Вес, кг - 0,45

Отзывы о товаре Грабли Grinda 421873




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Грабли
Назначение
сбора листьев
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
металл
Ширина рабочей части, мм
440
Общая длина
385
Страна производитель
Китай
Описание

Грабли Grinda 421873, веерного типа, предназначены для проведения садово-огородных работ, сбора опавших листьев и скошенной травы. Ширина рабочей части инструмента, составляет от 30 до 44 см. Плоские зубья изготовлены из оцинкованной углеродистой стали.

Грабли поставляются без черенка.

Характеристики:
  • Количество зубьев – 22
  • Материал рабочей части – оцинкованная углеродистая сталь
  • Ширина рабочей части, см - от 30 до 44
  • Вес, кг - 0,45
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грабли Grinda 421873 - стоимость товара 500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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