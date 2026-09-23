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Характеристики
Тип товара
Грабли
Рукоятка
есть
Тип грабель
веерные
Материал черенка
сталь
Количество зубцов
26
Материал зубцов
пластик
Ширина рабочей части, мм
43
Длина черенка, см
105
Общая длина
1050
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 611774
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Описание товара Грабли веерные RACO со стальной ручкой, 26 пластиковых зубцов, 430мм
Грабли Raco – это надежный и удобный инструмент для ухода за вашим садом и придомовой территорией. Они отличаются высокой эффективностью и легкостью в использовании благодаря тщательно продуманной конструкции.
Основные характеристики граблей Raco включают в себя вес 0,52 кг, что делает их достаточно легкими для продолжительной работы без утомления. Рабочая часть имеет ширину 43 мм и оснащена 26 прочными пластиковыми зубцами, которые обеспечивают оптимальный захват и сбор листвы, скошенной травы и другого садового мусора.
Веерная форма граблей позволяет эффективно работать на больших площадях, облегчая процесс уборки. Длина черенка составляет 105 см, что обеспечивает комфортное положение для работы, минимизируя нагрузку на спину и плечи. Стальная конструкция черенка придает инструменту прочность и долговечность, а эргономичная рукоятка способствует удобному захвату и управлению.
Грабли Raco – это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, комфорт и надежность в садовом инвентаре. Они станут незаменимым помощником в поддержании порядка и чистоты в вашем саду круглый год.
Грабли Raco – это надежный и удобный инструмент для ухода за вашим садом и придомовой территорией. Они отличаются высокой эффективностью и легкостью в использовании благодаря тщательно продуманной конструкции.
Основные характеристики граблей Raco включают в себя вес 0,52 кг, что делает их достаточно легкими для продолжительной работы без утомления. Рабочая часть имеет ширину 43 мм и оснащена 26 прочными пластиковыми зубцами, которые обеспечивают оптимальный захват и сбор листвы, скошенной травы и другого садового мусора.
Веерная форма граблей позволяет эффективно работать на больших площадях, облегчая процесс уборки. Длина черенка составляет 105 см, что обеспечивает комфортное положение для работы, минимизируя нагрузку на спину и плечи. Стальная конструкция черенка придает инструменту прочность и долговечность, а эргономичная рукоятка способствует удобному захвату и управлению.
Грабли Raco – это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, комфорт и надежность в садовом инвентаре. Они станут незаменимым помощником в поддержании порядка и чистоты в вашем саду круглый год.
Грабли веерные RACO со стальной ручкой, 26 пластиковых зубцов, 430мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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