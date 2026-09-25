Грабли СИБРТЕХ 61759, нержавеющая сталь, 340 мм, 14 витых зубьев, без черенка, Россия
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Характеристики
Черенок
нет
Тип грабель
с витыми зубчиками
Количество зубцов
14
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
340
Общая длина
90
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб.
В наличии
Код товара: 745201
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Характеристики
Бренд
Назначение
для рыхления почвы
Черенок
нет
Тип грабель
с витыми зубчиками
Количество зубцов
14
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
340
Общая длина
90
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
37х11х10
Вес, г.
470
Описание товара Грабли СИБРТЕХ 61759, нержавеющая сталь, 340 мм, 14 витых зубьев, без черенка, Россия
Грабли из нержавеющей стали Сибртех 61759 с 14 витыми зубьями, шириной 340 мм, без черенка, служат для рыхления и выравнивания почвы и используются для ухода за дачным участком. Черенок приобретается отдельно, можно выбрать наиболее подходящий под рост пользователя.
Преимущества
- Надежность — витые зубья с утолщенным профилем устойчивы к нагрузкам.
- Эффективная работа — заостренные зубья легко разрезают почву, обеспечивая качественную аэрацию.
- Долговечность — рабочая часть и тулейка из нержавеющей стали устойчивы к коррозии.
- Прочная конструкция — тулейка крепится к основанию при помощи 2 заклепок.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Назначение
для рыхления почвы
Черенок
нет
Тип грабель
с витыми зубчиками
Количество зубцов
14
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
340
Общая длина
90
Страна производитель
Россия
Грабли из нержавеющей стали Сибртех 61759 с 14 витыми зубьями, шириной 340 мм, без черенка, служат для рыхления и выравнивания почвы и используются для ухода за дачным участком. Черенок приобретается отдельно, можно выбрать наиболее подходящий под рост пользователя.
Преимущества
- Надежность — витые зубья с утолщенным профилем устойчивы к нагрузкам.
- Эффективная работа — заостренные зубья легко разрезают почву, обеспечивая качественную аэрацию.
- Долговечность — рабочая часть и тулейка из нержавеющей стали устойчивы к коррозии.
- Прочная конструкция — тулейка крепится к основанию при помощи 2 заклепок.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Грабли СИБРТЕХ 61759, нержавеющая сталь, 340 мм, 14 витых зубьев, без черенка, Россия - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 540 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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