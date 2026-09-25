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Грабли СИБРТЕХ 61759, нержавеющая сталь, 340 мм, 14 витых зубьев, без черенка, Россия купить с доставкой в Москве
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Грабли СИБРТЕХ 61759, нержавеющая сталь, 340 мм, 14 витых зубьев, без черенка, Россия

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Грабли СИБРТЕХ 61759, нержавеющая сталь, 340 мм, 14 витых зубьев, без черенка, Россия - фото 1
Грабли СИБРТЕХ 61759, нержавеющая сталь, 340 мм, 14 витых зубьев, без черенка, Россия - фото 2
Грабли СИБРТЕХ 61759, нержавеющая сталь, 340 мм, 14 витых зубьев, без черенка, Россия - фото 3
Грабли СИБРТЕХ 61759, нержавеющая сталь, 340 мм, 14 витых зубьев, без черенка, Россия - фото 4
Грабли СИБРТЕХ 61759, нержавеющая сталь, 340 мм, 14 витых зубьев, без черенка, Россия - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Черенок
нет
Тип грабель
с витыми зубчиками
Количество зубцов
14
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
340
Общая длина
90
  • Грабли СИБРТЕХ 61759, нержавеющая сталь, 340 мм, 14 витых зубьев, без черенка, Россия - фото 1
  • Грабли СИБРТЕХ 61759, нержавеющая сталь, 340 мм, 14 витых зубьев, без черенка, Россия - фото 2
  • Грабли СИБРТЕХ 61759, нержавеющая сталь, 340 мм, 14 витых зубьев, без черенка, Россия - фото 3
  • Грабли СИБРТЕХ 61759, нержавеющая сталь, 340 мм, 14 витых зубьев, без черенка, Россия - фото 4
  • Грабли СИБРТЕХ 61759, нержавеющая сталь, 340 мм, 14 витых зубьев, без черенка, Россия - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745201
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Грабли СИБРТЕХ 61759, нержавеющая сталь, 340 мм, 14 витых зубьев, без черенка, Россия
540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для рыхления почвы
Черенок
нет
Тип грабель
с витыми зубчиками
Количество зубцов
14
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
340
Общая длина
90
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
37х11х10
Вес, г.
470

Описание товара Грабли СИБРТЕХ 61759, нержавеющая сталь, 340 мм, 14 витых зубьев, без черенка, Россия

Грабли из нержавеющей стали Сибртех 61759 с 14 витыми зубьями, шириной 340 мм, без черенка, служат для рыхления и выравнивания почвы и используются для ухода за дачным участком. Черенок приобретается отдельно, можно выбрать наиболее подходящий под рост пользователя.

Преимущества

  • Надежность — витые зубья с утолщенным профилем устойчивы к нагрузкам.
  • Эффективная работа — заостренные зубья легко разрезают почву, обеспечивая качественную аэрацию.
  • Долговечность — рабочая часть и тулейка из нержавеющей стали устойчивы к коррозии.
  • Прочная конструкция — тулейка крепится к основанию при помощи 2 заклепок.

Отзывы о товаре Грабли СИБРТЕХ 61759, нержавеющая сталь, 340 мм, 14 витых зубьев, без черенка, Россия




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для рыхления почвы
Черенок
нет
Тип грабель
с витыми зубчиками
Количество зубцов
14
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
340
Общая длина
90
Страна производитель
Россия
Описание

Грабли из нержавеющей стали Сибртех 61759 с 14 витыми зубьями, шириной 340 мм, без черенка, служат для рыхления и выравнивания почвы и используются для ухода за дачным участком. Черенок приобретается отдельно, можно выбрать наиболее подходящий под рост пользователя.

Преимущества

  • Надежность — витые зубья с утолщенным профилем устойчивы к нагрузкам.
  • Эффективная работа — заостренные зубья легко разрезают почву, обеспечивая качественную аэрацию.
  • Долговечность — рабочая часть и тулейка из нержавеющей стали устойчивы к коррозии.
  • Прочная конструкция — тулейка крепится к основанию при помощи 2 заклепок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грабли СИБРТЕХ 61759, нержавеющая сталь, 340 мм, 14 витых зубьев, без черенка, Россия - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 540 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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