Top.Mail.Ru
Грабли веерные пластиковые PALISAD 61805, 495х1680 мм, 23 плоских зуба, алюминиевый черенок, Россия купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Грабли веерные пластиковые PALISAD 61805, 495х1680 мм, 23 плоских зуба, алюминиевый черенок, Россия

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Грабли веерные пластиковые PALISAD 61805, 495х1680 мм, 23 плоских зуба, алюминиевый черенок, Россия - фото 1
Грабли веерные пластиковые PALISAD 61805, 495х1680 мм, 23 плоских зуба, алюминиевый черенок, Россия - фото 2
Грабли веерные пластиковые PALISAD 61805, 495х1680 мм, 23 плоских зуба, алюминиевый черенок, Россия - фото 3
Грабли веерные пластиковые PALISAD 61805, 495х1680 мм, 23 плоских зуба, алюминиевый черенок, Россия - фото 4
Грабли веерные пластиковые PALISAD 61805, 495х1680 мм, 23 плоских зуба, алюминиевый черенок, Россия - фото 5
Грабли веерные пластиковые PALISAD 61805, 495х1680 мм, 23 плоских зуба, алюминиевый черенок, Россия - фото 6
Грабли веерные пластиковые PALISAD 61805, 495х1680 мм, 23 плоских зуба, алюминиевый черенок, Россия - фото 7
Грабли веерные пластиковые PALISAD 61805, 495х1680 мм, 23 плоских зуба, алюминиевый черенок, Россия - фото 8
Грабли веерные пластиковые PALISAD 61805, 495х1680 мм, 23 плоских зуба, алюминиевый черенок, Россия - фото 9
Грабли веерные пластиковые PALISAD 61805, 495х1680 мм, 23 плоских зуба, алюминиевый черенок, Россия - фото 10
Грабли веерные пластиковые PALISAD 61805, 495х1680 мм, 23 плоских зуба, алюминиевый черенок, Россия - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Черенок
есть
Тип грабель
веерные
Материал черенка
алюминий
Количество зубцов
23
Материал зубцов
пластик
Ширина рабочей части, мм
495
Общая длина
1680
  • Грабли веерные пластиковые PALISAD 61805, 495х1680 мм, 23 плоских зуба, алюминиевый черенок, Россия - фото 1
  • Грабли веерные пластиковые PALISAD 61805, 495х1680 мм, 23 плоских зуба, алюминиевый черенок, Россия - фото 2
  • Грабли веерные пластиковые PALISAD 61805, 495х1680 мм, 23 плоских зуба, алюминиевый черенок, Россия - фото 3
  • Грабли веерные пластиковые PALISAD 61805, 495х1680 мм, 23 плоских зуба, алюминиевый черенок, Россия - фото 4
  • Грабли веерные пластиковые PALISAD 61805, 495х1680 мм, 23 плоских зуба, алюминиевый черенок, Россия - фото 5
  • Грабли веерные пластиковые PALISAD 61805, 495х1680 мм, 23 плоских зуба, алюминиевый черенок, Россия - фото 6
  • Грабли веерные пластиковые PALISAD 61805, 495х1680 мм, 23 плоских зуба, алюминиевый черенок, Россия - фото 7
  • Грабли веерные пластиковые PALISAD 61805, 495х1680 мм, 23 плоских зуба, алюминиевый черенок, Россия - фото 8
  • Грабли веерные пластиковые PALISAD 61805, 495х1680 мм, 23 плоских зуба, алюминиевый черенок, Россия - фото 9
  • Грабли веерные пластиковые PALISAD 61805, 495х1680 мм, 23 плоских зуба, алюминиевый черенок, Россия - фото 10
  • Грабли веерные пластиковые PALISAD 61805, 495х1680 мм, 23 плоских зуба, алюминиевый черенок, Россия - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745209
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Грабли веерные пластиковые PALISAD 61805, 495х1680 мм, 23 плоских зуба, алюминиевый черенок, Россия
770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Назначение
очищение газонов и грядок от мелкого мусора и листьев
Черенок
есть
Тип грабель
веерные
Материал черенка
алюминий
Количество зубцов
23
Материал зубцов
пластик
Ширина рабочей части, мм
495
Общая длина
1680
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.63х0.5х0.06
Вес, г.
620

Описание товара Грабли веерные пластиковые PALISAD 61805, 495х1680 мм, 23 плоских зуба, алюминиевый черенок, Россия

Пластиковые веерные грабли Palisad 61805 размером 495 x 1680 мм, с 23 плоскими зубьями, рабочей частью шириной 495 мм и алюминиевым черенком, — садовый инвентарь, предназначенный для очищения газонов и грядок от мелкого мусора и листьев. Плоские зубья эффективно собирают мусор, не повреждая растительность. Грабли поставляются в сборе с черенком и полностью готовы к использованию.

Преимущества

  • Эффективность — широкая рабочая часть удобна для уборки территории большой площади.
  • Прочность и долговечность — грабли изготовлены из эластичного и стойкого к ультрафиолету полипропилена, основание усилено ребрами жесткости.
  • Надежная конструкция — дополнительная распорка защищает грабли от поломки.

Отзывы о товаре Грабли веерные пластиковые PALISAD 61805, 495х1680 мм, 23 плоских зуба, алюминиевый черенок, Россия




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PALISAD
Назначение
очищение газонов и грядок от мелкого мусора и листьев
Черенок
есть
Тип грабель
веерные
Материал черенка
алюминий
Количество зубцов
23
Материал зубцов
пластик
Ширина рабочей части, мм
495
Общая длина
1680
Страна производитель
Россия
Описание

Пластиковые веерные грабли Palisad 61805 размером 495 x 1680 мм, с 23 плоскими зубьями, рабочей частью шириной 495 мм и алюминиевым черенком, — садовый инвентарь, предназначенный для очищения газонов и грядок от мелкого мусора и листьев. Плоские зубья эффективно собирают мусор, не повреждая растительность. Грабли поставляются в сборе с черенком и полностью готовы к использованию.

Преимущества

  • Эффективность — широкая рабочая часть удобна для уборки территории большой площади.
  • Прочность и долговечность — грабли изготовлены из эластичного и стойкого к ультрафиолету полипропилена, основание усилено ребрами жесткости.
  • Надежная конструкция — дополнительная распорка защищает грабли от поломки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грабли веерные пластиковые PALISAD 61805, 495х1680 мм, 23 плоских зуба, алюминиевый черенок, Россия - этот товар вы можете купить по цене 770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...