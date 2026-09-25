Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61781, 350х1450 мм, 18 круглых зубьев, деревянный черенок в/с
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61781, 350х1450 мм, 18 круглых зубьев, деревянный черенок в/с
Веерные стальные грабли Сибртех 61781 размером 360 х 1500 мм, с 18 круглыми зубьями и деревянным черенком, служат для удаления мусора и веток с газона. Инструмент будет полезен для ухода за придомовой территорией в городе и на дачном участке. Грабли поставляются в сборе с черенком и полностью готовы к эксплуатации.
Преимущества
- Долговечность — грабли изготовлены из упругой рессорно-пружинной стали.
- Защита от разрушения — цинковое покрытие предотвращает возникновение коррозии.
- Надежная конструкция — распорка на рабочей части повышает устойчивость грабель к нагрузкам.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Веерные стальные грабли Сибртех 61781 размером 360 х 1500 мм, с 18 круглыми зубьями и деревянным черенком, служат для удаления мусора и веток с газона. Инструмент будет полезен для ухода за придомовой территорией в городе и на дачном участке. Грабли поставляются в сборе с черенком и полностью готовы к эксплуатации.
Преимущества
- Долговечность — грабли изготовлены из упругой рессорно-пружинной стали.
- Защита от разрушения — цинковое покрытие предотвращает возникновение коррозии.
- Надежная конструкция — распорка на рабочей части повышает устойчивость грабель к нагрузкам.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Отзывы о товаре Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61781, 350х1450 мм, 18 круглых зубьев, деревянный черенок в/с