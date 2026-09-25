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Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61781, 350х1450 мм, 18 круглых зубьев, деревянный черенок в/с купить с доставкой в Москве
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Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61781, 350х1450 мм, 18 круглых зубьев, деревянный черенок в/с

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Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61781, 350х1450 мм, 18 круглых зубьев, деревянный черенок в/с - фото 1
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61781, 350х1450 мм, 18 круглых зубьев, деревянный черенок в/с - фото 2
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61781, 350х1450 мм, 18 круглых зубьев, деревянный черенок в/с - фото 3
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61781, 350х1450 мм, 18 круглых зубьев, деревянный черенок в/с - фото 4
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61781, 350х1450 мм, 18 круглых зубьев, деревянный черенок в/с - фото 5
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61781, 350х1450 мм, 18 круглых зубьев, деревянный черенок в/с - фото 6
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61781, 350х1450 мм, 18 круглых зубьев, деревянный черенок в/с - фото 7
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61781, 350х1450 мм, 18 круглых зубьев, деревянный черенок в/с - фото 8
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61781, 350х1450 мм, 18 круглых зубьев, деревянный черенок в/с - фото 9
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61781, 350х1450 мм, 18 круглых зубьев, деревянный черенок в/с - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Черенок
есть
Тип грабель
веерные
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
18
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
350
Длина черенка, см
145
Общая длина
1450
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61781, 350х1450 мм, 18 круглых зубьев, деревянный черенок в/с - фото 1
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61781, 350х1450 мм, 18 круглых зубьев, деревянный черенок в/с - фото 2
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61781, 350х1450 мм, 18 круглых зубьев, деревянный черенок в/с - фото 3
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61781, 350х1450 мм, 18 круглых зубьев, деревянный черенок в/с - фото 4
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61781, 350х1450 мм, 18 круглых зубьев, деревянный черенок в/с - фото 5
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61781, 350х1450 мм, 18 круглых зубьев, деревянный черенок в/с - фото 6
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61781, 350х1450 мм, 18 круглых зубьев, деревянный черенок в/с - фото 7
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61781, 350х1450 мм, 18 круглых зубьев, деревянный черенок в/с - фото 8
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61781, 350х1450 мм, 18 круглых зубьев, деревянный черенок в/с - фото 9
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61781, 350х1450 мм, 18 круглых зубьев, деревянный черенок в/с - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745208
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для уборки листвы и садового мусора
Черенок
есть
Тип грабель
веерные
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
18
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
350
Длина черенка, см
145
Общая длина
1450
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.45х0.35х0.1
Вес, г.
810

Описание товара Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61781, 350х1450 мм, 18 круглых зубьев, деревянный черенок в/с

Веерные стальные грабли Сибртех 61781 размером 360 х 1500 мм, с 18 круглыми зубьями и деревянным черенком, служат для удаления мусора и веток с газона. Инструмент будет полезен для ухода за придомовой территорией в городе и на дачном участке. Грабли поставляются в сборе с черенком и полностью готовы к эксплуатации.

Преимущества

  • Долговечность — грабли изготовлены из упругой рессорно-пружинной стали.
  • Защита от разрушения — цинковое покрытие предотвращает возникновение коррозии.
  • Надежная конструкция — распорка на рабочей части повышает устойчивость грабель к нагрузкам.

Отзывы о товаре Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61781, 350х1450 мм, 18 круглых зубьев, деревянный черенок в/с




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для уборки листвы и садового мусора
Черенок
есть
Тип грабель
веерные
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
18
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
350
Длина черенка, см
145
Общая длина
1450
Страна производитель
Россия
Описание

Веерные стальные грабли Сибртех 61781 размером 360 х 1500 мм, с 18 круглыми зубьями и деревянным черенком, служат для удаления мусора и веток с газона. Инструмент будет полезен для ухода за придомовой территорией в городе и на дачном участке. Грабли поставляются в сборе с черенком и полностью готовы к эксплуатации.

Преимущества

  • Долговечность — грабли изготовлены из упругой рессорно-пружинной стали.
  • Защита от разрушения — цинковое покрытие предотвращает возникновение коррозии.
  • Надежная конструкция — распорка на рабочей части повышает устойчивость грабель к нагрузкам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61781, 350х1450 мм, 18 круглых зубьев, деревянный черенок в/с - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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