Грабли веерные усиленные Grinda 421871
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Насадки для граблей
Рукоятка
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
металл
Ширина рабочей части, мм
450
Общая длина
575
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб.
В наличии
Код товара: 265514
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
590 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насадки для граблей
Назначение
Для сбора листвы
Рукоятка
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
металл
Ширина рабочей части, мм
450
Общая длина
575
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х42х7
Вес, г.
580
Описание товара Грабли веерные усиленные Grinda 421871
Грабли GRINDA 421871 Применяются для уборки опавших листьев и скошенной травы на садовых и огородных участках Особенности: Зубцы из углеродистой стали с защитным покрытием
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Бренд
Тип товара
Насадки для граблей
Назначение
Для сбора листвы
Рукоятка
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
металл
Ширина рабочей части, мм
450
Общая длина
575
Страна производитель
Китай
Грабли GRINDA 421871 Применяются для уборки опавших листьев и скошенной травы на садовых и огородных участках Особенности: Зубцы из углеродистой стали с защитным покрытием
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Грабли веерные усиленные Grinda 421871 - по цене 590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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