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Грабли веерные усиленные Grinda 421871 купить с доставкой в Москве
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Грабли веерные усиленные Grinda 421871

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Грабли веерные усиленные Grinda 421871 - фото 1
Грабли веерные усиленные Grinda 421871 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадки для граблей
Рукоятка
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
металл
Ширина рабочей части, мм
450
Общая длина
575
  • Грабли веерные усиленные Grinda 421871 - фото 1
  • Грабли веерные усиленные Grinda 421871 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 265514
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Грабли веерные усиленные Grinda 421871
590 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Насадки для граблей
Назначение
Для сбора листвы
Рукоятка
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
металл
Ширина рабочей части, мм
450
Общая длина
575
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х42х7
Вес, г.
580

Описание товара Грабли веерные усиленные Grinda 421871

Грабли GRINDA 421871 Применяются для уборки опавших листьев и скошенной травы на садовых и огородных участках Особенности: Зубцы из углеродистой стали с защитным покрытием

Отзывы о товаре Грабли веерные усиленные Grinda 421871




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Насадки для граблей
Назначение
Для сбора листвы
Рукоятка
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
металл
Ширина рабочей части, мм
450
Общая длина
575
Страна производитель
Китай
Описание
Грабли GRINDA 421871 Применяются для уборки опавших листьев и скошенной травы на садовых и огородных участках Особенности: Зубцы из углеродистой стали с защитным покрытием
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грабли веерные усиленные Grinda 421871 - по цене 590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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