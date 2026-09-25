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Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61779, 385х1450 мм, 20 плоских зубьев, деревянный черенок в/с купить с доставкой в Москве
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Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61779, 385х1450 мм, 20 плоских зубьев, деревянный черенок в/с

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Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61779, 385х1450 мм, 20 плоских зубьев, деревянный черенок в/с - фото 1
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61779, 385х1450 мм, 20 плоских зубьев, деревянный черенок в/с - фото 2
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61779, 385х1450 мм, 20 плоских зубьев, деревянный черенок в/с - фото 3
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61779, 385х1450 мм, 20 плоских зубьев, деревянный черенок в/с - фото 4
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61779, 385х1450 мм, 20 плоских зубьев, деревянный черенок в/с - фото 5
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61779, 385х1450 мм, 20 плоских зубьев, деревянный черенок в/с - фото 6
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61779, 385х1450 мм, 20 плоских зубьев, деревянный черенок в/с - фото 7
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61779, 385х1450 мм, 20 плоских зубьев, деревянный черенок в/с - фото 8
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61779, 385х1450 мм, 20 плоских зубьев, деревянный черенок в/с - фото 9
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61779, 385х1450 мм, 20 плоских зубьев, деревянный черенок в/с - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Черенок
есть
Тип грабель
веерные
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
20
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
385
Длина черенка, см
145
Общая длина
1450
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61779, 385х1450 мм, 20 плоских зубьев, деревянный черенок в/с - фото 1
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61779, 385х1450 мм, 20 плоских зубьев, деревянный черенок в/с - фото 2
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61779, 385х1450 мм, 20 плоских зубьев, деревянный черенок в/с - фото 3
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61779, 385х1450 мм, 20 плоских зубьев, деревянный черенок в/с - фото 4
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61779, 385х1450 мм, 20 плоских зубьев, деревянный черенок в/с - фото 5
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61779, 385х1450 мм, 20 плоских зубьев, деревянный черенок в/с - фото 6
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61779, 385х1450 мм, 20 плоских зубьев, деревянный черенок в/с - фото 7
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61779, 385х1450 мм, 20 плоских зубьев, деревянный черенок в/с - фото 8
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61779, 385х1450 мм, 20 плоских зубьев, деревянный черенок в/с - фото 9
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61779, 385х1450 мм, 20 плоских зубьев, деревянный черенок в/с - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 
Начислим 59 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745206
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61779, 385х1450 мм, 20 плоских зубьев, деревянный черенок в/с
640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для уборки листвы и садового мусора
Черенок
есть
Тип грабель
веерные
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
20
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
385
Длина черенка, см
145
Общая длина
1450
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.49х0.38х0.11
Вес, г.
770

Описание товара Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61779, 385х1450 мм, 20 плоских зубьев, деревянный черенок в/с

Веерные стальные грабли Сибртех 61779 размером 385 х 1500 мм, с 20 плоскими зубьями и деревянным черенком, предназначены для работы на садовом участке. Позволяют убирать мусор, листву и ветки с лужаек и грядок. Грабли поставляются в сборе с черенком и полностью готовы к эксплуатации.

Преимущества

  • Высокий показатель прочности и упругости — грабли изготовлены из рессорно-пружинной стали.
  • Защита от разрушения — оксидированная поверхность устойчива к образованию коррозии.
  • Возможность интенсивного использования — благодаря усиливающей распорке на основании грабли выдерживают значительные нагрузки.

Отзывы о товаре Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61779, 385х1450 мм, 20 плоских зубьев, деревянный черенок в/с




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для уборки листвы и садового мусора
Черенок
есть
Тип грабель
веерные
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
20
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
385
Длина черенка, см
145
Общая длина
1450
Страна производитель
Россия
Описание

Веерные стальные грабли Сибртех 61779 размером 385 х 1500 мм, с 20 плоскими зубьями и деревянным черенком, предназначены для работы на садовом участке. Позволяют убирать мусор, листву и ветки с лужаек и грядок. Грабли поставляются в сборе с черенком и полностью готовы к эксплуатации.

Преимущества

  • Высокий показатель прочности и упругости — грабли изготовлены из рессорно-пружинной стали.
  • Защита от разрушения — оксидированная поверхность устойчива к образованию коррозии.
  • Возможность интенсивного использования — благодаря усиливающей распорке на основании грабли выдерживают значительные нагрузки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61779, 385х1450 мм, 20 плоских зубьев, деревянный черенок в/с - стоимость товара 640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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