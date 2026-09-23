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Грабли аэраторные RACO ?MAXI?, с быстрозажимным механизмом, 11 зубцов, 350мм купить с доставкой в Москве
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Грабли аэраторные RACO ?MAXI?, с быстрозажимным механизмом, 11 зубцов, 350мм

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Грабли аэраторные RACO ?MAXI?, с быстрозажимным механизмом, 11 зубцов, 350мм - фото 1
Грабли аэраторные RACO ?MAXI?, с быстрозажимным механизмом, 11 зубцов, 350мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Грабли
Черенок
нет
Тип грабель
аэраторные
Количество зубцов
11
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
350
  • Грабли аэраторные RACO ?MAXI?, с быстрозажимным механизмом, 11 зубцов, 350мм - фото 1
  • Грабли аэраторные RACO ?MAXI?, с быстрозажимным механизмом, 11 зубцов, 350мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 611773
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Грабли аэраторные RACO ?MAXI?, с быстрозажимным механизмом, 11 зубцов, 350мм
620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Грабли
Назначение
для рыхления почвы
Черенок
нет
Тип грабель
аэраторные
Количество зубцов
11
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х23х8
Вес, г.
530

Описание товара Грабли аэраторные RACO ?MAXI?, с быстрозажимным механизмом, 11 зубцов, 350мм

Грабли аэраторные MAXI" с быстрозажимным механизмом RACO 4230-53838, предназначены для рыхления почвы. Материал рабочей части гарантирует отсутствие коррозии и защиту инвентаря. Быстрозажимной механизм для быстрой и легкой замены ручек. Серия ручного инструмента с быстро зажимным механизмом – это широкий ассортимент качественной продукции с эргономичным дизайном для эффективной обработки почвы и ухода за газонами.

Отзывы о товаре Грабли аэраторные RACO ?MAXI?, с быстрозажимным механизмом, 11 зубцов, 350мм




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Грабли
Назначение
для рыхления почвы
Черенок
нет
Тип грабель
аэраторные
Количество зубцов
11
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
350
Страна производитель
Китай
Описание
Грабли аэраторные MAXI" с быстрозажимным механизмом RACO 4230-53838, предназначены для рыхления почвы. Материал рабочей части гарантирует отсутствие коррозии и защиту инвентаря. Быстрозажимной механизм для быстрой и легкой замены ручек. Серия ручного инструмента с быстро зажимным механизмом – это широкий ассортимент качественной продукции с эргономичным дизайном для эффективной обработки почвы и ухода за газонами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грабли аэраторные RACO ?MAXI?, с быстрозажимным механизмом, 11 зубцов, 350мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 620 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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