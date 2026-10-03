Грабли Grinda 8-421875_z01
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Характеристики
Описание товара Грабли Grinda 8-421875_z01
Грабли Grinda представляют собой надежный и эффективный инструмент, идеально подходящий для ухода за садом и придомовой территорией. Эти веерные грабли оснащены рабочей частью шириной 460 мм, что обеспечивает широкий захват и позволяет быстро и эффективно собирать листья, траву и мелкий мусор. Сделанные из прочного металла, 22 зубца гарантируют долговечность и устойчивость к деформации, что делает их отличным выбором для интенсивного использования. Легкий вес всего 0,54 кг обеспечивает удобство и легкость в управлении, снижая нагрузку на руки во время работы. Изготовленные в Китае, грабли Grinda демонстрируют высокое качество и надежность, что делает их отличным выбором для садоводов, любящих создавать чистоту и порядок на своем участке.
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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