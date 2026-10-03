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Грабли Grinda 8-421875_z01 купить с доставкой в Москве
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Грабли Grinda 8-421875_z01

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадки для граблей
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
металл
Ширина рабочей части, мм
460
Общая длина
280
  • Грабли Grinda 8-421875_z01 - фото 1
  • Грабли Grinda 8-421875_z01 - фото 2
  • Грабли Grinda 8-421875_z01 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 346556
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Грабли Grinda 8-421875_z01
480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Насадки для граблей
Назначение
Для сбора листвы
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
металл
Ширина рабочей части, мм
460
Общая длина
280
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х26х5
Вес, г.
480

Описание товара Грабли Grinda 8-421875_z01

Грабли Grinda представляют собой надежный и эффективный инструмент, идеально подходящий для ухода за садом и придомовой территорией. Эти веерные грабли оснащены рабочей частью шириной 460 мм, что обеспечивает широкий захват и позволяет быстро и эффективно собирать листья, траву и мелкий мусор. Сделанные из прочного металла, 22 зубца гарантируют долговечность и устойчивость к деформации, что делает их отличным выбором для интенсивного использования. Легкий вес всего 0,54 кг обеспечивает удобство и легкость в управлении, снижая нагрузку на руки во время работы. Изготовленные в Китае, грабли Grinda демонстрируют высокое качество и надежность, что делает их отличным выбором для садоводов, любящих создавать чистоту и порядок на своем участке.

Отзывы о товаре Грабли Grinda 8-421875_z01




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Насадки для граблей
Назначение
Для сбора листвы
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
металл
Ширина рабочей части, мм
460
Общая длина
280
Страна производитель
Китай
Описание
Грабли Grinda представляют собой надежный и эффективный инструмент, идеально подходящий для ухода за садом и придомовой территорией. Эти веерные грабли оснащены рабочей частью шириной 460 мм, что обеспечивает широкий захват и позволяет быстро и эффективно собирать листья, траву и мелкий мусор. Сделанные из прочного металла, 22 зубца гарантируют долговечность и устойчивость к деформации, что делает их отличным выбором для интенсивного использования. Легкий вес всего 0,54 кг обеспечивает удобство и легкость в управлении, снижая нагрузку на руки во время работы. Изготовленные в Китае, грабли Grinda демонстрируют высокое качество и надежность, что делает их отличным выбором для садоводов, любящих создавать чистоту и порядок на своем участке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грабли Grinda 8-421875_z01 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 480 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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