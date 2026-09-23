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Сучкорез малый плоскостной сучкорез со стальными рукоятками, РОСТОК купить с доставкой в Москве
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Сучкорез малый плоскостной сучкорез со стальными рукоятками, РОСТОК

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Сучкорез малый плоскостной сучкорез со стальными рукоятками, РОСТОК - фото 1
Сучкорез малый плоскостной сучкорез со стальными рукоятками, РОСТОК - фото 2
Сучкорез малый плоскостной сучкорез со стальными рукоятками, РОСТОК - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
Для кустарников, Для живой изгороди
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
  • Сучкорез малый плоскостной сучкорез со стальными рукоятками, РОСТОК - фото 1
  • Сучкорез малый плоскостной сучкорез со стальными рукоятками, РОСТОК - фото 2
  • Сучкорез малый плоскостной сучкорез со стальными рукоятками, РОСТОК - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 595777
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сучкорез малый плоскостной сучкорез со стальными рукоятками, РОСТОК
580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
Для кустарников, Для живой изгороди
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Материал рукояток
сталь, пластик
Храповый механизм
да
Рабочий диаметр
20
Длина инструмента
390
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
39х16х3
Вес, г.
547

Описание товара Сучкорез малый плоскостной сучкорез со стальными рукоятками, РОСТОК

Сучкорезы РОСТОК Садовые Инструменты — это надежный инструмент для ухода за вашим садом, который объединяет в себе прочность, эргономичность и функциональность. Суммарный вес инструмента составляет 1,3 кг, что делает его удобным в использовании и не перегружает руки при длительной работе. Общая длина инструмента — 390 мм, что позволяет с легкостью добираться до труднодоступных веток. Лезвия выполнены из высококачественной стали и имеют плоскостной тип с загнутой формой, что обеспечивает точный и аккуратный рез. Рабочий диаметр сучкореза составляет 20 мм, что делает его идеальным для обрезки средних и тонких ветвей. Дополнительное удобство и эффективность прилагает наличие храпового механизма, который способствует более легкому резу за счет многократно усиливающего действия. Рукоятки инструмента изготовлены из стали и пластика, что обеспечивает прочность и комфортный захват во время работы. Однорычажный механизм позволяет с минимальными усилиями управлять лезвием, обеспечивая максимальную точность и аккуратность в работе. Производится инструмент под брендом Росток, который известен своей надежностью и высокими стандартами качества. Сучкорезы РОСТОК станут вашим надежным помощником в саду, облегчая процесс ухода за растениями и способствуя их здоровому росту и развитию. Продукт разработан и произведён в России, что гарантирует соответствие всем необходимым стандартам и требованиям.

Отзывы о товаре Сучкорез малый плоскостной сучкорез со стальными рукоятками, РОСТОК




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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
Для кустарников, Для живой изгороди
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Материал рукояток
сталь, пластик
Храповый механизм
да
Рабочий диаметр
20
Длина инструмента
390
Страна производитель
Россия
Описание
Сучкорезы РОСТОК Садовые Инструменты — это надежный инструмент для ухода за вашим садом, который объединяет в себе прочность, эргономичность и функциональность. Суммарный вес инструмента составляет 1,3 кг, что делает его удобным в использовании и не перегружает руки при длительной работе. Общая длина инструмента — 390 мм, что позволяет с легкостью добираться до труднодоступных веток. Лезвия выполнены из высококачественной стали и имеют плоскостной тип с загнутой формой, что обеспечивает точный и аккуратный рез. Рабочий диаметр сучкореза составляет 20 мм, что делает его идеальным для обрезки средних и тонких ветвей. Дополнительное удобство и эффективность прилагает наличие храпового механизма, который способствует более легкому резу за счет многократно усиливающего действия. Рукоятки инструмента изготовлены из стали и пластика, что обеспечивает прочность и комфортный захват во время работы. Однорычажный механизм позволяет с минимальными усилиями управлять лезвием, обеспечивая максимальную точность и аккуратность в работе. Производится инструмент под брендом Росток, который известен своей надежностью и высокими стандартами качества. Сучкорезы РОСТОК станут вашим надежным помощником в саду, облегчая процесс ухода за растениями и способствуя их здоровому росту и развитию. Продукт разработан и произведён в России, что гарантирует соответствие всем необходимым стандартам и требованиям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сучкорез малый плоскостной сучкорез со стальными рукоятками, РОСТОК - купить по цене 580 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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