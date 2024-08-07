Сучкорез Raco 4218-53/371
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
для изгороди
Тип привода
пружинный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%4 920 руб. 5 353 руб.
В наличии
Код товара: 343373
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 920 руб. -8%
5 353 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
для изгороди
Тип привода
пружинный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Рабочий диаметр
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.38х0.17х0.04
Вес, кг.
1.6
Описание товара Сучкорез Raco 4218-53/371
Штанговый сучкорез RACO 4218-53/371 сконструирован специально для садовых работ. Для удобной работы с кроной деревьев сучкорез можно соединить со штангой, используя специальное прочное крепление. Для выполнения быстрого и качественного реза лезвия сучкореза остро заточены. Длина штанги 1, 5-2, 4 м.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
для изгороди
Тип привода
пружинный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Рабочий диаметр
30
Страна производитель
Китай
Штанговый сучкорез RACO 4218-53/371 сконструирован специально для садовых работ. Для удобной работы с кроной деревьев сучкорез можно соединить со штангой, используя специальное прочное крепление. Для выполнения быстрого и качественного реза лезвия сучкореза остро заточены. Длина штанги 1, 5-2, 4 м.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в комплекте. Простая сборка и испытания...Работает отлично, не очень тяжёлый. С ветками справляется на отлично. Пила не актуальна,с ней у меня не очень получается. Вообщем цене соответствует и моему молодому саду инструмент подходящий.
Достоинства:
Комментарий:
Сучкорез режет хорошо, но будете постоянно путаться с веревкой - такая у него конструкция. Есть более совершенные модели, но гораздо более дорогие
Достоинства:
Комментарий:
Отличный сучкорез. Очень облегчает обрезку веток.
Сучкорез Raco 4218-53/371 - купить по цене 4920 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сучкорез Raco 4218-53/371
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в комплекте. Простая сборка и испытания...Работает отлично, не очень тяжёлый. С ветками справляется на отлично. Пила не актуальна,с ней у меня не очень получается. Вообщем цене соответствует и моему молодому саду инструмент подходящий.
Достоинства:
Комментарий:
Сучкорез режет хорошо, но будете постоянно путаться с веревкой - такая у него конструкция. Есть более совершенные модели, но гораздо более дорогие
Достоинства:
Комментарий:
Отличный сучкорез. Очень облегчает обрезку веток.