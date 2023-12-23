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Сучкорез Raco 4218-53/372C купить с доставкой в Москве
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Сучкорез Raco 4218-53/372C

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Сучкорез Raco 4218-53/372C - фото 1
Сучкорез Raco 4218-53/372C - фото 2
Сучкорез Raco 4218-53/372C - фото 3
Сучкорез Raco 4218-53/372C - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
для изгороди
Тип привода
пружинный
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
  • Сучкорез Raco 4218-53/372C - фото 1
  • Сучкорез Raco 4218-53/372C - фото 2
  • Сучкорез Raco 4218-53/372C - фото 3
  • Сучкорез Raco 4218-53/372C - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 279279
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сучкорез Raco 4218-53/372C
3 490 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
для изгороди
Тип привода
пружинный
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Рабочий диаметр
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х16х2
Вес, г.
835

Описание товара Сучкорез Raco 4218-53/372C

Штанговый сучкорез RACO 4218-53/372C применяется для формирования кроны деревьев на высоте до 5 метров. Для этого его рекомендуется соединить с телескопической ручкой с помощью надежного крепления. Острое стальное лезвие прошло закалку, имеет защитное покрытие, обеспечивает легкий и чистый рез. Надежная конструкция изделия и крепкий стальной корпус гарантируют долгий срок службы. Для эффективной работы на прочном нейлоновом шнуре длиной 3 метра имеется регулируемая рукоятка.

Отзывы о товаре Сучкорез Raco 4218-53/372C

Источник: Яндекс Маркет
23.12.2023
Татьяна В.

Достоинства:


Комментарий:
В деле пока не пробовали, на вид всё целое



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
для изгороди
Тип привода
пружинный
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Рабочий диаметр
30
Страна производитель
Китай
Описание
Штанговый сучкорез RACO 4218-53/372C применяется для формирования кроны деревьев на высоте до 5 метров. Для этого его рекомендуется соединить с телескопической ручкой с помощью надежного крепления. Острое стальное лезвие прошло закалку, имеет защитное покрытие, обеспечивает легкий и чистый рез. Надежная конструкция изделия и крепкий стальной корпус гарантируют долгий срок службы. Для эффективной работы на прочном нейлоновом шнуре длиной 3 метра имеется регулируемая рукоятка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2023
Татьяна В.

Достоинства:


Комментарий:
В деле пока не пробовали, на вид всё целое


Сучкорез Raco 4218-53/372C – стоимость товара 3490 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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